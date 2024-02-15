Новый закон позволит налагать на предпринимателей суперштраф

Крайним сроком принятия директивы ЕС, положенной в основу законопроекта, было 4 февраля 2021 года. На данный момент Европейская комиссия подала в Европейский суд иск против Эстонии в связи с не транспонированием директивы, сообщило правительственное коммуникационное бюро.

Согласно законопроекту, в эстонское законодательство будет транспонирована директива Европейского парламента и совета, целью которой является создание эффективного надзора за соблюдением конкуренции во всем Европейском союзе. Надзор за соблюдением конкуренции будет осуществляться во всех государствах-членах на одинаковых основаниях и с использованием схожих методов расследования, что должно увеличить прозрачность в данной области и повысить способность к рассмотрению нарушений, происходящих на уровне государств-членов.

Наиболее важной частью изменения закона является установление полного регулирования процедуры надзора за соблюдением конкуренции. Выполнение процедуры надзора за соблюдением конкуренции будет возложено на Департамент конкуренции. Новая процедура поможет департаменту лучше осуществлять надзор, так как методы расследования разработаны специально для изучения нарушений конкурентного права.

В случае обнаружения нарушения конкурентного права, предпринимателю или ассоциации предпринимателей, совершившим нарушение, может быть наложен штраф до 10 процентов от глобального оборота предпринимателя или ассоциации предпринимателей за финансовый год, предшествующий применению штрафа. Процедурные действия, характерные для уголовного процесса, такие как слежение и задержание, в процедуре надзора за соблюдением конкуренции использоваться не могут.

Согласно законопроекту, закон планируется вступить в силу 1 июня 2024 года.