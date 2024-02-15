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Бобслеиста едва не убил его собственный боб

rus.postimees.ee
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Боб едва не убил бобслеиста.
Боб едва не убил бобслеиста. Фото: Toms Kalnins

Швейцарский бобслеист, призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр Сандро Мишель едва не простился с жизнью, выпав на тренировке из своего бобслея.

Инцидент произошел на этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия) – спортсмен приступил к тренировке, но в какой-то момент его боб перевернулся и Мишель из него выпал. На контруклоне боб покатился в обратном направлении и влетел в бобслеиста.

Из-за столкновения Сандро Мишель потерял сознание. Спортсмена на вертолете доставили в больнице, где ему диагностировали множественные травмы. Мишелю была проведены операции на бедре и тазобедренном суставе, также имеются травмы грудной клетки. Кроме того, сообщается, что у бобслеиста серьезное сотрясение мозга.

Сейчас состояние спортсмена стабилизировали.

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