Бобслеиста едва не убил его собственный боб

Инцидент произошел на этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия) – спортсмен приступил к тренировке, но в какой-то момент его боб перевернулся и Мишель из него выпал. На контруклоне боб покатился в обратном направлении и влетел в бобслеиста.