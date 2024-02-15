В новом учебном году изменится название Таллиннского коплиского профессионального училища

По словам вице-мэра Андрея Канте, новое название Коплиского профессионального училища более современно и лучше отражает цели учебного заведения. «В прошлом году Коплиское профессиональное училище отметило своё 20-летие. За два десятилетия училище нашло собственное место в образовательном ландшафте столицы, предлагая и те специальности, которых нет в учебных программах других учреждений профессионального образования. Смена названия - это часть проведённого к юбилею обновления концепции школы, чтобы привести имидж учреждения в соответствие с современным содержанием и лучше передать сегодняшние ценности и концепцию будущего», - сказал Канте.