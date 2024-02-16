Таммсааре-теэ в Мустамяэ - одна из самых перегруженных магистралей Таллинна. Причем, практически в любое время дня. Особенно тяжелая ситуация по утрам: транспортные заторы на Таммсааре-теэ растягиваются на многие сотни метров.
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Вечные пробки на Таммсааре-теэ: когда же ситуация улучшится?
Плюс к тому, по словам читателей Rus.Postimees, очень осложняют жизнь водителям установленные на Таммсааре-теэ светофоры «по требованию» - сотни машин в час пик стоят и ждут, пока дорогу перейдут один-два пешехода.