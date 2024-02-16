Вечные пробки на Таммсааре-теэ: когда же ситуация улучшится?

«Я стараюсь выехать на работу пораньше и все равно почти каждый день попадаю в пробку на Таммсааре-теэ. Самый гадкий участок - между бульваром Сыпрузе и Ретке-теэ. В снегопад и гололед там можно легко проторчать минут пятнадцать-двадцать», - жалуется читатель Rus.Postimees, живущий на улице Сипельга в Мустамяэ.