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Вечные пробки на Таммсааре-теэ: когда же ситуация улучшится?

Даниэль Гилман
, журналист
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Практически каждое утро на Таммсааре-теэ заторы и пробки.
Практически каждое утро на Таммсааре-теэ заторы и пробки. Фото: Daniel Gilman

Таммсааре-теэ в Мустамяэ - одна из самых перегруженных магистралей Таллинна. Причем, практически в любое время дня. Особенно тяжелая ситуация по утрам: транспортные заторы на Таммсааре-теэ растягиваются на многие сотни метров.

Плюс к тому, по словам читателей Rus.Postimees, очень осложняют жизнь водителям установленные на Таммсааре-теэ светофоры «по требованию» - сотни машин в час пик стоят и ждут, пока дорогу перейдут один-два пешехода.

«Я стараюсь выехать на работу пораньше и все равно почти каждый день попадаю в пробку на Таммсааре-теэ. Самый гадкий участок - между бульваром Сыпрузе и Ретке-теэ. В снегопад и гололед там можно легко проторчать минут пятнадцать-двадцать», - жалуется читатель Rus.Postimees, живущий на улице Сипельга в Мустамяэ.

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