Уже на тестовом заезде у Hyundai начались проблемы

Невилл, набравший 30 очков на стартовом этапе в Монте-Карло, является лидером серии ЧМ и в пятницу стартует первым на снежных трассах в Швеции.

У лидеров чемпионата мира уже были небольшие проблемы, поскольку Видаге общался с Невиллом через обычные наушники.

«У нас не было радиосвязи. Сейчас возвращается в сервис. Я узнал об этом за несколько минут до начала. Я что-то слышал, но с перебоями. Это было тяжело», — сказал Невилл на финише.