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Уже на тестовом заезде у Hyundai начались проблемы

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Тьерри Невилл.
Тьерри Невилл. Фото: Valery Hache

Сегодня утром во время тестового заезда проходящего в Швеции этапа чемпионата мира по раллийным гонкам у пилота Hyundai Тьерри Невилла возникли проблемы в машине – он перестал слышать своего штурмана Мартина Видаге. Из-за этого бельгийскому экипажу пришлось вернуться в зону технического обслуживания, чтобы устранить проблему.

Невилл, набравший 30 очков на стартовом этапе в Монте-Карло, является лидером серии ЧМ и в пятницу стартует первым на снежных трассах в Швеции.

У лидеров чемпионата мира уже были небольшие проблемы, поскольку Видаге общался с Невиллом через обычные наушники.

«У нас не было радиосвязи. Сейчас возвращается в сервис. Я узнал об этом за несколько минут до начала. Я что-то слышал, но с перебоями. Это было тяжело», — сказал Невилл на финише.

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