Сегодня утром во время тестового заезда проходящего в Швеции этапа чемпионата мира по раллийным гонкам у пилота Hyundai Тьерри Невилла возникли проблемы в машине – он перестал слышать своего штурмана Мартина Видаге. Из-за этого бельгийскому экипажу пришлось вернуться в зону технического обслуживания, чтобы устранить проблему.
Уже на тестовом заезде у Hyundai начались проблемы
Невилл, набравший 30 очков на стартовом этапе в Монте-Карло, является лидером серии ЧМ и в пятницу стартует первым на снежных трассах в Швеции.
У лидеров чемпионата мира уже были небольшие проблемы, поскольку Видаге общался с Невиллом через обычные наушники.
«У нас не было радиосвязи. Сейчас возвращается в сервис. Я узнал об этом за несколько минут до начала. Я что-то слышал, но с перебоями. Это было тяжело», — сказал Невилл на финише.