Суд решит, является ли одиночное заключение норвежского серийного убийцы бесчеловечным

Сам 45-летний Брейвик, взявший себе новое имя Фьотольф Хансен, находится в одиночной камере уже более 11 лет и утверждает, что длительная изоляция нарушает статью третью Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая запрещает бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

В ходе пятидневного судебного процесса, по соображениям безопасности проходившего в спортзале тюрьмы Рингерике в начале января, Брейвик заявил, что страдает от депрессии и стал наркоманом, принимающим прозак, и время от времени разражался слезами. Он утверждал, что власти пытаются заставить его совершить самоубийство.

Государство утверждает, что строгие, хотя и комфортные условия содержания Брейвика оправданы, поскольку он по-прежнему чрезвычайно опасен.

«Существует высокий риск, что он может вдохновить на насилие других. Именно поэтому он должен отбывать наказание в условиях строгих мер безопасности», - заявил адвокат Андреас Хьётланд на слушаниях в январе.

Брейвик живет в двухэтажном комплексе в Рингерике с кухней, столовой, телевизором и игровой приставкой, несколькими креслами и картинами на стенах. У него также есть тренажерный зал с беговой дорожкой и тренажером.

«С Брейвиком обращаются хорошо», - сказал директор тюрьмы Эйрик Бергстедт.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторвик заявил, что его клиент склонен к самоубийству из-за одиночного заключения. Брейвик содержится в одиночной камере с момента вынесения приговора. «Чем больше времени проходит, тем сильнее нарушается Конвенция о правах человека», - сказал Сторвик.

В 2016-2017 годах Брейвик пытался обжаловать условия содержания под стражей, но его последняя апелляция была отклонена Европейским судом, а 22 июля 2011 года Брейвик взорвал заминированный автомобиль в правительственном квартале Осло, убив восемь человек, а затем убил 69 человек, в основном подростков, в молодежном лагере Лейбористской партии на острове Утойя.

В 2012 году суд приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения с возможностью продления срока, если он по-прежнему будет считаться опасным для общества. В 2022 году он подал прошение об условно-досрочном освобождении, но суд счел, что он не изменился.