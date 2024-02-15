Стало известно, как будет выглядеть новый микрорайон в Кейла

«Мы провели архитектурный конкурс, поскольку желали создать в Кейла образцовый район лучшей современной эстонской архитектуры. Мы выбрали архитектурное бюро Apex, потому что созданная им концепция не только предлагала хорошее архитектурное решение, но и учитывала наше стремление добиться создания наилучшей жилой среды внутри квартала, подчеркнув ценность парковой зоны и зеленых насаждений, кроме того, продуманное решение для парковки и интеграции зданий в создаваемую среду также говорило в пользу Apex», - объяснил выбор руководитель Invego Кристиан-Тор Вяхи, отдельно отметив, что проект-победитель позволит сохранить на территории района в 2,7 раза больше деревьев по сравнению с тем, что было предусмотрено детальной планировкой.

По словам победителей архитектурного конкурса на строительство в Кейла микрорайона Pargikodud, создание проекта стало для них особенным опытом. «Местоположение и окружающая среда предлагали более сложный вызов, чем обычно, но он был и более вдохновляющим. Гармоничное слияние зданий целого жилого массива с парком и сохранение высокого озеленения в таком масштабе — довольно редкая возможность для архитекторов, ведь им приходится во многом ориентироваться на местоположение и его специфику», - сказал архитектор Apex Ове Оот, который вместе с Лийс Вяхи и Сигне Китс является автором предложенного решения.

В новом микрорайоне будет шесть домов энергетического класса А на сто квартир - от одно- до пятикомнатных - с балконами и террасами. Компания Invego построит этот жилой комплекс общей площадью 30 000 м2 рядом с сосновым парком в центре Кейла. Строительство завершится в 2025 году.

Invego является одним из ведущих в Эстонии застройщиков, который за последние годы построил в Таллинне и его окрестностях жилье более чем для 1150 семей, а также 20 000 м2 бизнес-площадей. К числу наиболее крупных проектов Invego последних лет относятся недавно завершенное строительство районов Тискреоя и Табасалу Коду, а также жилые районы Луккаранна и Уус-Ярвекюла, строительство которых еще ведется.