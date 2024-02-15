С февраля этого года в Эстонии, помимо девочек, можно бесплатно вакцинировать от ВПЧ (вируса папилломы человека) и мальчиков. Однако вокруг вакцины против ВПЧ ходит множество мифов и заблуждений, которые опровергает старший гинеколог Северо-Эстонской региональной больницы Александра Шаврова.
Пять мифов о вакцине против ВПЧ: стоит ли вакцинировать детей?
ВПЧ - это вирус, передающийся от человека к человеку, который очень распространен в мире и заражает в течение жизни четырех из пяти человек. В школах Эстонии с 2018 года проводится вакцинация молодежи против ВПЧ по национальной программе иммунизации. Если раньше вакцину могли получить бесплатно только девочки в возрасте 12-14 лет, то с этого года вакцина доступна и для мальчиков, а возрастной диапазон вакцинации расширен до 18 лет.
Вакцина против ВПЧ не нужна, потому что организм сам избавляется от вируса. Это не так.
Хотя большинство людей в течение жизни сталкиваются с каким-то типом ВПЧ, который иммунная система организма может уничтожить в течение нескольких месяцев или лет, существуют типы ВПЧ, которые могут в будущем серьезно угрожать нашему здоровью. Здесь мы говорим о типах ВПЧ с высокой степенью риска заболевания раком. Если организм не может избавиться от вируса, на слизистых оболочках могут возникнуть клеточные изменения, и может развиться злокачественная опухоль или рак. Кроме рака шейки матки, ВПЧ также ассоциируется с развитием рака ануса, вульвы, влагалища, пениса, а также рака области рта и горла. Вакцина против ВПЧ помогает предотвратить часть этих видов рака.
Мальчиков не нужно вакцинировать против ВПЧ. Нужно.
ВПЧ угрожает как мужчинам, так и женщинам, вызывая развитие злокачественных опухолей в области гениталий (например, рак шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, пениса и предраковые состояния), а также в области головы и шеи (например, рак рта и горла). Вирус передается от человека к человеку при контакте кожи с кожей или слизистых. Заразиться можно во время сексуального контакта, но достаточно и просто интимных прикосновений. Поэтому важно вакцинировать как мальчиков, так и девочек.
Вакцина против ВПЧ небезопасна. Она безопасна.
Безопасность и эффективность всех вакцин против ВПЧ были тщательно оценены в ходе клинических испытаний. На сегодняшний день в мире введено более 270 миллионов доз вакцины, и они, по-прежнему, считаются безопасными. Побочные реакции после вакцинации возникают достаточно редко и они, в основном, являются легкими. В качестве реакций может быть боль в месте инъекции, отек и покраснение, головная боль и головокружение, также может повыситься температура. Однако, эти симптомы являются естественной реакцией организма на вакцину и нормальной частью формирования иммунитета. Большинство побочных эффектов вакцинации легкие и проходят самостоятельно в течение 1–2 дней.
Вакцина против ВПЧ одинаково эффективна в любом возрасте. Это не так.
Рекомендуемый возраст вакцинации 12–14 лет выбран не случайно. Хотя вакцину против ВПЧ можно делать и в более старшем возрасте, но лучше всего вакцинироваться до начала сексуальной жизни, когда человек еще не сталкивался с папилломавирусом - тогда вакцина наиболее эффективна. После начала сексуальной жизни человек, скорее всего, уже столкнулся с несколькими типами ВПЧ, и вакцина уже не защитит от этих типов. При вакцинации в более старшем возрасте также следует учитывать, что вакцина будет уже платная.
Вакцина против ВПЧ влияет на фертильность. Не влияет.
Опираясь на существующие научные исследования, можно утверждать, что вакцинация против ВПЧ не влияет на способность девушек и женщин забеременеть и никак не воздействует на последующие беременности. Также она не влияет на фертильность мальчиков и мужчин.