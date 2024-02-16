Борис Тух ⟩ Коммендаторе: национальная икона или Сатурн, пожирающий своих детей?

Вы обязаны победить. Или умереть

Тем более, что байопик уже был – итальянский трехчасовой фильм 2002 года «Феррари» режиссера Карло Карлеи. Там к Коммендаторе (его играл Серджо Кастеллито, и он был заметно больше похож на портреты Энцо Феррари, чем Драйвер) приходил взять интервью молодой журналист. Феррари, неожиданно испытав к нему доверие, делился фактами своей жизни – начиная с того дня, когда он, восьмилетний мальчишка, впервые увидел автомобильные гонки. Драматургия картины делала неожиданный и резкий – как на гоночной трассе – поворот: журналист оказывался сыном одного из погибших гонщиков; он становился тем самым черным человеком, который приходит заставить тебя испытать раскаяние за все те поступки, которые ты старался навсегда вытеснить из памяти. Посетитель подводил его к вопросу: «Стоил ли путь к мечте создавать лучшие в мире гоночные машины столько человеческих жизней, через которые пришлось переступить Энцо Феррари?» – и оставлял его с этим вопросом наедине с самим собой. (А может, журналиста и не было? Может, он, как положено черному человеку, привиделся разбуженной совести Энцо? И тот признавался: «Никакой триумф, никакая всемирная слава не стоят и клочка человеческой шкуры. Если бы я мог вернуть всех тех ребят до единого, всех тех погибших, я бы вернул их. И бросил всё!»)