Борис Тух ⟩ Коммендаторе: национальная икона или Сатурн, пожирающий своих детей?

Личность Энцо Феррари (1898 – 1988) до сих пор остается окутанной мифами и легендами, хотя о нем написаны десятки, а то и сотни тысяч страниц, включая две биографические книги: FERRARI REX Луки Даль Монте («Феррари-Король», лат.; в русском переводе: «Энцо Феррари, самая полная биография великого итальянца») и FERRARI: THE MAN, THE CARS, THE RACES, THE MACHINE («Феррари: человек, автомобили, гонки, машина») Брока Йейтса. Последняя книга была частично использована при создании сценария «Феррари» Майклом Манном и его кинодраматургом Троем Кеннеди-Мартином. Но от идеи снять байопик они отказались.