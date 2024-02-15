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Семь государственных компаний будут проданы

Лийна Лакс
, экономический журналист
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Operail депо в Тапа.
Operail депо в Тапа. Фото: Marianne Loorents

Министерство финансов сообщило, что семь государственных компаний будут выставлены на приватизацию, а две компании будут полностью ликвидированы.

Министерство финансов сегодня представило правительству предложения по отчуждению тех государственных предприятий, которые министерства, управляющие долями, сочли целесообразным направить на приватизацию. Согласно анализу, предлагается направить на полную или частичную приватизацию семь и ликвидировать два предприятия с государственным участием.

Согласно Закону о государственном имуществе, управляющие министерства оценивают необходимость сохранения государственной доли один раз в три года. Предложение об отчуждении доли делается, если цели участия государства достигнуты или их достижение больше не требуется.

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