Министерство финансов сообщило, что семь государственных компаний будут выставлены на приватизацию, а две компании будут полностью ликвидированы.
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Семь государственных компаний будут проданы
Министерство финансов сегодня представило правительству предложения по отчуждению тех государственных предприятий, которые министерства, управляющие долями, сочли целесообразным направить на приватизацию. Согласно анализу, предлагается направить на полную или частичную приватизацию семь и ликвидировать два предприятия с государственным участием.