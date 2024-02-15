По меньшей мере пять человек погибли, 18 получили ранения в результате ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным Минобороны России, что над областью были перехвачены 14 реактивных снарядов.
Белгород подвергся ракетному обстрелу, погибли пять человек, в том числе ребенок
Среди погибших был один ребенок, среди пострадавших - пятеро, сообщил Гладков.
«В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Ранее СМИ сообщали о серьезном повреждении торгового центра, а также падении обломков ракет на школьный стадион.
Согласно заявлению Минобороны России, около 12.30 пресечена попытка «совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“». О повреждениях и пострадавших ведомство не сообщало.
Перед атакой губернатор Вячеслав Гладков предупредил жителей о ракетной опасности: «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место».
В ночь на четверг российские военные нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины, в результате пострадали несколько человек, были повреждены объекты инфраструктуры.
Крупнейшей атакой на Белгород после начала войны в Украине стал обстрел 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали. Тогда Минобороны РФ отчитывалось о 13 сбитых снарядов, выпущенных из РСЗО.
За день до этого армия РФ нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине за время войны, пострадали крупные украинские города - Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие. Погибли более 50 человек, 170 получили ранения.