Белгород подвергся ракетному обстрелу, погибли пять человек, в том числе ребенок

Среди погибших был один ребенок, среди пострадавших - пятеро, сообщил Гладков.

«В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали о серьезном повреждении торгового центра, а также падении обломков ракет на школьный стадион.

Согласно заявлению Минобороны России, около 12.30 пресечена попытка «совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“». О повреждениях и пострадавших ведомство не сообщало.

Перед атакой губернатор Вячеслав Гладков предупредил жителей о ракетной опасности: «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место».

Белгород Фото: Vyacheslav Gladkov

В ночь на четверг российские военные нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины, в результате пострадали несколько человек, были повреждены объекты инфраструктуры.

Крупнейшей атакой на Белгород после начала войны в Украине стал обстрел 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали. Тогда Минобороны РФ отчитывалось о 13 сбитых снарядов, выпущенных из РСЗО.

За день до этого армия РФ нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине за время войны, пострадали крупные украинские города - Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие. Погибли более 50 человек, 170 получили ранения.