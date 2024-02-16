Сб, 17.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Рекордно низкая явка и победа Ильвеса: как в Эстонии прошли первые выборы в Европарламент

Евровыборы 2004
Тоомас Хендрик Ильвес занимает первое место в списке социал-демократов на европейских выборах после того. Фото: Peeter Langovits / Postimees
Copy

Двадцать лет назад, на первых в Эстонии выборах в Европарламент победил Тоомас Хендрик Ильвес, обеспечив своей партии три места. До сих пор такого результата не удалось добиться ни одной эстонской партии.

На выборах в Европарламент довольно американскому стилю агитации Res Publica был противопоставлен подход оппозиционной Социал-демократической партии, которая разыграла в предвыборных дебатах одного из самых опытных на тот момент экспертов по внешней политике.

Номером один в избирательном списке Res Publica был 28-летний Урмас Рейнсалу.
Номером один в избирательном списке Res Publica был 28-летний Урмас Рейнсалу. Фото: Toomas Huik / Postimees

В марте 2003 года определился состав нового Рийгикогу. Сразу за этим последовала новая ожесточенная предвыборная кампания, пересыпанная аргументами за и против Евросоюза. В результате сентябрьского референдума большинство в 66,5 процента голосов было отдано за вступление Эстонии в ЕС.

«Получить "да" от народа было в некотором смысле важнее, чем то, что я попала в Европарламент в 2004 году. Референдум был на первом месте по важности, а европейские выборы имели второстепенное значение», - вспоминает Марианна Микко, журналистка с опытом работы в Брюсселе, которая баллотировалась в Европарламент по списку соцдемов.

«Для нас действительно была важна осень, предшествующая европейским выборам, то есть то, что референдум пройдет хорошо и что люди проголосуют за вступление в ЕС. На это мы обращали больше внимания, чем на выборы», - рассказал Postimees Марко Померанц, который в 2004 году баллотировался в Европарламент от Res Publica и в то время занимал пост министра социальных дел.

Выборы в Европарламент 2004 года в Эстонии

  • День выборов - 13 июня 2004 года.
     
  • В выборах участвовали десять партий и четыре индивидуальных кандидата, всего 95 политиков.
     
  • Право голоса имели 874 402 гражданина, из которых проголосовали 26,83 процента.
     
  • От Эстонии было избрано шесть евродепутатов.
На первых выборах в Европарламент Тунне-Вельдо Келам был первым номером Исамаалийт.
На первых выборах в Европарламент Тунне-Вельдо Келам был первым номером Исамаалийт. Фото: Postimees

Голоса протеста были отданы против 38-летнего Юхана Партса, который в год первых выборов в Европарламент в Эстонии занимал кресло премьер-министра и возглавлял правительство, в которое также входили Партия реформ во главе с Сиймом Калласом и Народный союз, возглавляемый Виллу Рейльяном. Пригодность Народного союза в качестве силового союзника правоцентристских партнеров постоянно ставилась под сомнение оппозиционными политиками.

Из Кадриорга за делами Эстонии в 2004 году следил президент Арнольд Рюйтель, а из Таллинна - Эдгар Сависаар. Оппозицию в Рийгикогу представляли политики из Исамаалийта, Центристской партии и Социал-демократической партии.

Шаги предвыборной кампании

Перед выборами в Европарламент социал-демократы сплотились вокруг кандидата от своей партии, 50-летнего министра иностранных дел.

«Тоомас Хендрик Ильвес был министром иностранных дел. Он знал, что происходит в коридорах Брюсселя. Мы договорились, что все крупные дебаты и выступления по телевидению и радио будет вести он, я в это время сосредоточусь, например, на Пярну, а Ивари Падар - на Южной Эстонии», - пояснила Микко, добавив, что все кандидаты должны были делать свою работу, а не просто сосредоточиться на том, кто в списке занимает первое, второе или третье место.

Еще до начала избирательной кампании Сийма Калласа готовили к должности еврокомиссара, и он остался в стороне от предвыборной борьбы, как и Кристийна Оюланд, которая в то время занимала пост министра иностранных дел от Партии реформ. В ходе предвыборной кампании Партия реформ поставила перед собой цель приложить все усилия для дальнейшего успеха Эстонии в ЕС. Однако наряду с лидером Тоомасом Сави свою собственную кампанию, критикующую ЕС, вел Игорь Грязин.

Янно Рейльян возглавил список кандидатов от Народного союза, а Урмас Рейнсалу боролся за выдвижение от Res Publica. Народный союз решил построить свою кампанию на противодействии переходу Эстонии на евро, утверждая, что перед введением евро необходимо провести референдум.

Март Хельме баллотировался на первых выборах в Европейский парламент как член Rahvaliit.
Март Хельме баллотировался на первых выборах в Европейский парламент как член Rahvaliit. Фото: TOOMAS HUIK / Postimees

«Нашим номером один был Урмас Рейнсалу, который ходил на прием к президенту вместе с Кармен Кассь. Если писать длинную обзорную статью об Урмасе Рейнсалу в эстонской политике, то были и неспокойные времена», - сказал Померанц.

Из предвыборных лозунгов того времени в историю вошел и лозунг Res Publica «Прорвемся!». «В первоначальной рабочей версии у нас был лозунг: "Мы идем жать рожь". Идея заключалась в том, что теперь для нас откроется вся казна ЕС», - пояснил Померанц. В ходе предвыборной кампании Res Publica также пообещала, что ЕС не будет позволено атаковать налоговую систему Эстонии.

Предвыборные лозунги партий, представленных в Рийгикогу

Социал-демократы: «Разум окупается».

Партия реформ: «Сохраним успех Эстонии».

Res Publica: «Прорвемся!».

Центристская партия: «Наша реликвия - свобода!».

Народный союз: «Защищай эстонскую крону!».

Исамаалийт: «За Эстонию!»

Центристская погрязла во внутренних конфликтах, а у Сависаара был трудный год. Вилья Сависаар была лидером на европейских выборах, но ее обошла опытный политик от Центристской партии Сийри Овийр, в результате чего в списке кандидатов оказалась и Энн Ээсмаа, оказавшаяся между ними. Важным посланием Центристской партии в предвыборной программе было то, что Евросоюз должен оставаться союзом государств, в котором Эстония может быть уникальной и сохранять свою свободу.

Вилья Сависаар была номером один в списке кандидатов от Центристской партии.
Вилья Сависаар была номером один в списке кандидатов от Центристской партии. Фото: PEETER LANGOVITS / Postimees

Тунне-Вяльдо Келам, в то время председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС, вступил в борьбу из рядов Исамаалийта, которого поддерживал Эрки Ноол, а также старые опытные игроки, такие как Март Лаар и Петер Тулвисте. Их цель заключалась в том, чтобы в течение следующих 10-15 лет Эстония достигла среднего уровня жизни по ЕС.

Все шесть партий, представленных в парламенте, выдвинули 12 кандидатов, что было пределом длины списка. Открытые списки давали возможность изменить порядок кандидатов в зависимости от голосов.

Среди политических партий, не входящих в Рийгикогу, в выборах приняли участие также Социал-демократическая рабочая партия, Демократическая партия, Партия пенсионеров и Русская партия Эстонии. Тогда Хейкки Хейнрих Танн, Марек Страндберг, Георгий Быстров и Мартин Хельме участвовали в выборах в качестве индивидуальных кандидатов.

Конкуренция была большая - 16 политиков на одно место в Европарламенте. Средний возраст кандидатов остался на уровне 45,9 лет, а женщины составили 24 процента всех кандидатов.

Реклама Кармен Кассь, кандидата в Европарламент от списка Res Publica, на улице Пронкси.
Реклама Кармен Кассь, кандидата в Европарламент от списка Res Publica, на улице Пронкси. Фото: PEETER LANGOVITS / PM / EMF

Ни Микко, ни Померанц, говорившие с Postimees, не припомнили очень крупных и острых столкновений во время первых европейских выборов. Это был первый случай, когда эстонцы избирали своих представителей в Европарламент, и поэтому более точно проверить взгляды и знания кандидатов о конкретных политических решениях ЕС не представлялось возможным. Все было новым и для избирателей, и для политиков.

Во время встречи с избирателями действительно возникали вопросы, например, об отношениях ЕС и России, напомнила Микко. Настоящее противостояние разыгралось только на следующих выборах в Европарламент, когда Индрек Таранд встал на противоположную сторону политических партий в качестве индивидуального кандидата, отметил Померанц.

Триумф Ильвеса

На выборах победила Социал-демократическая партия, которая получила три места в Европарламенте, набрав 36,8 процента всех голосов. Этот результат до сих пор не смогла повторить ни одна эстонская партия на европейских выборах.

Электоральный успех социал-демократов был предсказан, но столь крупная победа все же стала неожиданностью. За Тоомаса Хендрика Ильвеса проголосовали 76 120 человек. Следующую долю голосов получила Сийри Овийр, за которую проголосовали 16 633 избирателя. Тем самым Овийр одержала победу над номером один - Вильей Сависаар, набравшей 9920 голосов.

«Я не ожидала такой крупной победы социал-демократов. Это было большое событие, большое опьянение, но в то же время было и много усталости, потому что период предвыборной кампании был очень напряженным«, - вспоминает Микко.

Вместе с Марианной Микко, добившейся успеха на выборах в Европарламент, победе на выборах радуется член правления молодых социал-демократов Яак Юске.
Вместе с Марианной Микко, добившейся успеха на выборах в Европарламент, победе на выборах радуется член правления молодых социал-демократов Яак Юске. Фото: PEETER LANGOVITS / Postimees

Помимо социал-демократов, места в Европарламенте получили Центристская партия с поддержкой 17,5 процентов избирателей, Партия реформ с 12,2 процента голосов и Исамаалийт с поддержкой 10,5 процента.

Таким образом, оппозиционные партии получили пять из шести мест в Европарламенте Эстонии, а правительственная партия - только одно. Res Publica и Народный союз остались у дверей Европарламента, набрав 6,7 и 8 процентов голосов соответственно. Супермодель Кармен Кассь, баллотировавшаяся от партии Res Publica, набрала 2319 голосов, что лишь вдвое меньше, чем у номера один - Рейнсалу.

Среди отдельных кандидатов количеством голосов выделился Марек Странберг - за него проголосовали 5372 раз, Мартин Хельме получил 1475 голосов.

Члены Европарламента, избранные от Эстонии в 2004 году

  • Тоомас Хендрик Ильвес
     
  • Марианна Микко
     
  • Ивари Падар
     
  • Сийри Овийр
     
  • Тунне-Вяльдо Келам
     
  • Тоомас Сави

«Первые выборы в Европарламент были темным лесом для всех политических партий. На кампанию повлияли короткие общегосударственные списки. Что действительно работает, тогда мы еще не знали», - резюмировал свой опыт Померанц.

Марко Померантс, принимавший участие в выборах в Европейский парламент в 2004 году, носил портфель министра социальных дел.
Марко Померантс, принимавший участие в выборах в Европейский парламент в 2004 году, носил портфель министра социальных дел. Фото: Postimees

Неприятным сюрпризом стало то, что на выборах в Европарламент 2004 года процент участия эстонцев был рекордно низким. В ЕС в 2004 году такой же пассивностью отличались только избиратели Польши, Словакии и Чехии. Явка латышей и литовцев была вдвое выше, превысив 40 процентов.

В то время в Эстонии электронного голосования еще не существовало, поэтому избиратели собирались на избирательных участках во время предварительного голосования и в день выборов. Эстонцы, живущие за рубежом, также могли проголосовать письменно или в иностранных посольствах.

Каждый избиратель имел один голос, голосовать могли все эстонцы, достигшие 18-летнего возраста, а также граждане ЕС, постоянно проживающие в Эстонии. В 2004 году в Эстонию голосовали 623 гражданина других государств-членов ЕС. Среди кандидатов не было граждан других стран-членов ЕС.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх