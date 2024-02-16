Рекордно низкая явка и победа Ильвеса: как в Эстонии прошли первые выборы в Европарламент

Двадцать лет назад, на первых в Эстонии выборах в Европарламент победил Тоомас Хендрик Ильвес, обеспечив своей партии три места. До сих пор такого результата не удалось добиться ни одной эстонской партии.
На выборах в Европарламент довольно американскому стилю агитации Res Publica был противопоставлен подход оппозиционной Социал-демократической партии, которая разыграла в предвыборных дебатах одного из самых опытных на тот момент экспертов по внешней политике.
В марте 2003 года определился состав нового Рийгикогу. Сразу за этим последовала новая ожесточенная предвыборная кампания, пересыпанная аргументами за и против Евросоюза. В результате сентябрьского референдума большинство в 66,5 процента голосов было отдано за вступление Эстонии в ЕС.
«Получить "да" от народа было в некотором смысле важнее, чем то, что я попала в Европарламент в 2004 году. Референдум был на первом месте по важности, а европейские выборы имели второстепенное значение», - вспоминает Марианна Микко, журналистка с опытом работы в Брюсселе, которая баллотировалась в Европарламент по списку соцдемов.
«Для нас действительно была важна осень, предшествующая европейским выборам, то есть то, что референдум пройдет хорошо и что люди проголосуют за вступление в ЕС. На это мы обращали больше внимания, чем на выборы», - рассказал Postimees Марко Померанц, который в 2004 году баллотировался в Европарламент от Res Publica и в то время занимал пост министра социальных дел.
Выборы в Европарламент 2004 года в Эстонии
- День выборов - 13 июня 2004 года.
- В выборах участвовали десять партий и четыре индивидуальных кандидата, всего 95 политиков.
- Право голоса имели 874 402 гражданина, из которых проголосовали 26,83 процента.
- От Эстонии было избрано шесть евродепутатов.