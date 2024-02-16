Рекордно низкая явка и победа Ильвеса: как в Эстонии прошли первые выборы в Европарламент

На первых выборах в Европарламент Тунне-Вельдо Келам был первым номером Исамаалийт. Фото: Postimees

Голоса протеста были отданы против 38-летнего Юхана Партса, который в год первых выборов в Европарламент в Эстонии занимал кресло премьер-министра и возглавлял правительство, в которое также входили Партия реформ во главе с Сиймом Калласом и Народный союз, возглавляемый Виллу Рейльяном. Пригодность Народного союза в качестве силового союзника правоцентристских партнеров постоянно ставилась под сомнение оппозиционными политиками.

Из Кадриорга за делами Эстонии в 2004 году следил президент Арнольд Рюйтель, а из Таллинна - Эдгар Сависаар. Оппозицию в Рийгикогу представляли политики из Исамаалийта, Центристской партии и Социал-демократической партии.

Шаги предвыборной кампании

Перед выборами в Европарламент социал-демократы сплотились вокруг кандидата от своей партии, 50-летнего министра иностранных дел.

«Тоомас Хендрик Ильвес был министром иностранных дел. Он знал, что происходит в коридорах Брюсселя. Мы договорились, что все крупные дебаты и выступления по телевидению и радио будет вести он, я в это время сосредоточусь, например, на Пярну, а Ивари Падар - на Южной Эстонии», - пояснила Микко, добавив, что все кандидаты должны были делать свою работу, а не просто сосредоточиться на том, кто в списке занимает первое, второе или третье место.