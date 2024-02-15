Угроза серьезная: через несколько лет мы столкнемся с массовой армией советского образца

Этим летом в Вашингтоне состоится саммит НАТО, приуроченный к 75-й годовщине основания Альянса. Ожидания от саммита довольно низкие: вряд ли будет сделан следующий шаг по принятию Украины в НАТО. Все останется так, как было на саммите в Вильнюсе в прошлом году.

Союзники не единодушны в вопросе членства Украины. На данный момент также трудно предположить, что страны НАТО предпримут какой-либо следующий шаг в отношении расходов на оборону. Даже цель в 2,5% является слишком амбициозной.

Кроме того, над НАТО нависают все более мрачные тучи в связи с внутренней политикой США. Вероятным кандидатом в президенты от республиканцев является бывший президент Дональд Трамп, который не ценит НАТО. Высказывания Трампа во время предвыборной кампании, конечно, преувеличены и направлены на его преданных поклонников, но игнорировать их уже невозможно.

Тем временем поддержка Украины, Израиля и Тайваня блокируется в Конгрессе США по инициативе протрамповских сил, а в мире, к сожалению, растет скептицизм в отношении того, можно ли полагаться на США как на союзника. Это, конечно, опасно, потому что у России есть множество способов проверить решимость и единство западных стран. Мы сами не должны предоставлять им новые возможности для этого.