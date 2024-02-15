Единственное решение - европейская военно-стратегическая автономия, считает Раймон Кальюлайд, социал-демократ, член комитета по национальной обороне Рийгикогу.
Угроза серьезная: через несколько лет мы столкнемся с массовой армией советского образца
Я рекомендую всем ознакомиться с недавно обнародованным докладом Департамента внешней разведки (Välisluureamet, VLA). Россия готовится к войне. Основное направление действий - увеличение численности вооруженных сил до 1,5 миллиона солдат к 2026 году. По оценкам Департамента, Россия хочет удвоить личный состав на эстонском направлении.
В частности, подчеркну следующие строки из доклада: «Если России удастся провести реформу, НАТО в ближайшее десятилетие столкнется с массовой армией советского образца. Для противодействия возможной конвенциональной атаке со стороны такой армии потребуется во много раз большая готовность, возможности и запасы боеприпасов союзных сил обороны и оборонной промышленности».
Угроза серьезная. Западные страны увеличили расходы на оборону и значительно укрепили оборонное сотрудничество. Но этого недостаточно. В НАТО входит 31 член. Только 11 из них в прошлом году выполнили двухпроцентный показатель расходов на оборону. Одна треть стран-членов соответствует требованиям, а две трети - нет.
Присоединение Швеции и Финляндии - это половинчатый показатель
Много говорилось о том, что Путин допустил просчет, и вместо того, чтобы остановить расширение НАТО, он поспособствовал решению Финляндии и Швеции быстро вступить в организацию. Эта история успеха остается незавершенной. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО два года назад. Финляндия присоединилась к НАТО в прошлом году, но Швеция все еще находится в списке ожидания НАТО. Это неприемлемая задержка.
Скорейшее вступление Швеции в НАТО - важнейший вопрос для стран Балтийского моря, но в некоторых странах внутренняя политика оказалась для лиц, принимающих решения, более весомым аргументом, чем надежность коллективной обороны, предлагаемой альянсом.
Этим летом в Вашингтоне состоится саммит НАТО, приуроченный к 75-й годовщине основания Альянса. Ожидания от саммита довольно низкие: вряд ли будет сделан следующий шаг по принятию Украины в НАТО. Все останется так, как было на саммите в Вильнюсе в прошлом году.
Союзники не единодушны в вопросе членства Украины. На данный момент также трудно предположить, что страны НАТО предпримут какой-либо следующий шаг в отношении расходов на оборону. Даже цель в 2,5% является слишком амбициозной.
Кроме того, над НАТО нависают все более мрачные тучи в связи с внутренней политикой США. Вероятным кандидатом в президенты от республиканцев является бывший президент Дональд Трамп, который не ценит НАТО. Высказывания Трампа во время предвыборной кампании, конечно, преувеличены и направлены на его преданных поклонников, но игнорировать их уже невозможно.
Тем временем поддержка Украины, Израиля и Тайваня блокируется в Конгрессе США по инициативе протрамповских сил, а в мире, к сожалению, растет скептицизм в отношении того, можно ли полагаться на США как на союзника. Это, конечно, опасно, потому что у России есть множество способов проверить решимость и единство западных стран. Мы сами не должны предоставлять им новые возможности для этого.
Так что же мы можем сделать? Каково решение? На дебатах по внешней политике в Рийгикогу я предложил Эстонии сделать одним из приоритетов своей внешней политики убеждение европейских союзников в военной стратегической автономии Европы.
Европа слаба, но должна быть сильной
Есть два основных контраргумента. Первый заключается в том, что такая цель нанесет ущерб трансатлантическим отношениям. Почему она должна нанести ущерб? Именно несправедливое распределение нагрузки со временем привело к обострению этих отношений. Если Европа возьмет на себя большую ответственность в будущем, это создаст условия для улучшения трансатлантического сотрудничества.
Именно слабость европейских стран и их неспособность выполнить свои обещания позволили ультраправым популистам в США все громче спрашивать: почему США должны выполнять свои обязательства перед союзниками, которые не выполняют свои? С этим трудно спорить. Сильная Европа также отвечает интересам Соединенных Штатов. Как это может повредить трансатлантическим отношениям?
Второй аргумент заключается в том, что в краткосрочной перспективе просто невозможно добиться военной автономии в Европе. Это, несомненно, цель, требующая долгосрочных обязательств. В целом Европейский союз является экономически очень процветающим регионом, сопоставимым с экономикой США или Китая.
Европе необходимо тратить на коллективную оборону, в первую очередь на свою собственную, а также на коллективную оборону НАТО в целом, столько же, сколько многие европейские страны тратили во время холодной войны (4-5 % ВВП). В этом случае военные расходы Европы будут сопоставимы с военными расходами США и Китая. Россия просто превратится в порошок.
Стратегическая автономия Европы, конечно, больше всего ассоциируется с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в своей речи в Сорбонне в 2017 году призвал Европу двигаться к стратегической автономии, что вызвало оживленную дискуссию в то время, но на этом все и закончилось. Очень жаль. Мы потеряли семь лет.
Сегодня мы находимся в ситуации, когда должны спросить себя, есть ли альтернатива достижению стратегической автономии или она является необходимым условием для обеспечения будущего Европы и безопасности наших народов.