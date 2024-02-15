Строительство нового квартала полностью изменит силуэт одного из городов Эстонии

В самом центре Пярну началось строительство квартала Сейлери, квартиры первой очереди будут сданы весной 2025 года. Квартал спроектирован победителями конкурса архитекторами Гертом Гуриевым, Михкелем Меристе, Лизетте Эристе и Маркусом Каасиком из архитектурного бюро 3+1 arhitektid. Всего в квартале запланировано 133 квартиры, большинство из которых имеют балкон или террасу.

На первых этажах большинства зданий запланированы коммерческие помещения. Предусмотрены зоны отдыха и детская площадка. Здания расположены на берегу реки Пярну, в непосредственной близости от Таллиннского шоссе и строящегося моста, а на речной стороне квартала проходит тропа здоровья Яансона.

Квартал Сейлери. Фото: Nordecon AS

Сейлери – это квартал, который изменит силуэт города Пярну и будет завершен вместе с новым мостом. Завершение строительства нового моста еще больше приблизит новый квартал к сердцу города. Проект был очень тепло принят покупателями, что, конечно, неудивительно, ведь квартиры спланированы очень продуманно», - комментирует проект член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

«Благодаря сотрудничеству с LVM Kinnisvara более 70 % квартир, которые будут построены в рамках первой очереди проекта Seileri Kvartal, уже проданы», - сказала Катрина Шокман, руководитель отдела развития недвижимости Nordecon. Бронирование второго этапа начнется в ближайшие месяцы.

Квартал Сейлери. Фото: Nordecon AS