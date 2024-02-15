Европейская комиссия: ожидаемого экономического роста в Эстонии не будет

Имеющиеся данные по Эстонии свидетельствуют о том, что экономика не восстановится к началу 2024 года, сообщила пресс-служба представительства Европейская комиссия в Эстонии.

Чувство уверенности деловых кругов в последние месяцы имеет тенденцию к снижению. В промышленном и строительном секторах наблюдается небольшое улучшение, а в розничной торговле - ухудшение.

Потребители ожидают ухудшения своего финансового положения из-за повышения налогов, а также высокой инфляции и процентных ставок. Поэтому в первой половине года спрос, скорее всего, будет оставаться низким, считает Комиссия.

Однако Еврокомиссия ожидает, что в 2025 году экономический рост снова ускорится до 3,2% благодаря улучшению конъюнктуры внешнего рынка, более благоприятным условиям финансирования и росту потребления. Покупательская способность также должна восстановиться благодаря снижению инфляции и росту заработной платы.

Хотя в прошлом году экономика Европейского союза немного выросла, в начале 2024 года она будет находиться в худшем положении, чем прогнозировалось. В своем промежуточном зимнем прогнозе Комиссия пересмотрела экономический рост в ЕС и еврозоне с 0,6 до 0,5 % в осеннем прогнозе на 2023 год, и с 1,3 до 0,9 % в ЕС и с 1,2 до 0,8 % в еврозоне на 2024 год. На 2025 год рост прогнозируется на уровне 1,7 % в ЕС и 1,5 % в зоне евро.

Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось осенью. Согласно прогнозам, инфляция в ЕС замедлится с 6,3 % в 2023 году до 3 % в 2024 году и 2,5 % в 2025 году. В еврозоне ожидается замедление инфляции с 5,4% в 2023 году до 2,7% в 2024 году и 2,2% в 2024 году.

Комиссия отмечает, что текущий прогноз довольно неопределенный из-за долгосрочной геополитической напряженности и риска дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Перебои в торговле в Красном море приведут к росту транспортных расходов, но это не окажет существенного влияния на инфляцию. Однако дальнейшие макроэкономические сбои могут привести к новым ограничениям предложения, что затруднит производство и приведет к росту цен.

Риски, связанные с прогнозами роста и инфляции, касаются того, будут ли расти потребление, заработная плата и маржа прибыли, насколько высокими будут процентные ставки и как долго они будут сохраняться. К числу рисков относятся также климатическая нестабильность и усиление экстремальных погодных явлений.