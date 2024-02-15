Автобусный маршрут №67 теперь следует в Сели из Мустамяэ. Идея прекрасная: многим пассажирам гораздо удобнее добираться до Ласнамяэ напрямую, без пересадки в центре города.
Для подписчиков
Где логика? ⟩ Прямой автобус в Ласнамяэ идет в обход многолюдной мустамяэской остановки
И тем не менее, жители Мустамяэ недовольны: по их словам, автобус №67 почему-то не проходит через Lepistiku - фактически, самую популярную и загруженную остановку района, расположенную прямо напротив торгового центра Magistral.