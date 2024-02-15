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Где логика? ⟩ Прямой автобус в Ласнамяэ идет в обход многолюдной мустамяэской остановки

Даниэль Гилман
, журналист
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Автобусная остановка Lepistiku в Мустамяэ - одна из самых популярных и загруженных.
Автобусная остановка Lepistiku в Мустамяэ - одна из самых популярных и загруженных. Фото: Daniel Gilman

Автобусный маршрут №67 теперь следует в Сели из Мустамяэ. Идея прекрасная: многим пассажирам гораздо удобнее добираться до Ласнамяэ напрямую, без пересадки в центре города.

И тем не менее, жители Мустамяэ недовольны: по их словам, автобус №67 почему-то не проходит через Lepistiku - фактически, самую популярную и загруженную остановку района, расположенную прямо напротив торгового центра Magistral.

В своем нынешнем удлиненном варианте «шестьдесят седьмой» следует из Мустамяэ до центра, в точности дублируя бывший маршрут №17: сначала он петляет за Северо-Эстонской региональной больницей (PERH), где расположены несколько пустынных остановок, затем выворачивает на Нымме-теэ.

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