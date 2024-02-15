Где логика? ⟩ Прямой автобус в Ласнамяэ идет в обход многолюдной мустамяэской остановки

И тем не менее, жители Мустамяэ недовольны: по их словам, автобус №67 почему-то не проходит через Lepistiku - фактически, самую популярную и загруженную остановку района, расположенную прямо напротив торгового центра Magistral.

В своем нынешнем удлиненном варианте «шестьдесят седьмой» следует из Мустамяэ до центра, в точности дублируя бывший маршрут №17: сначала он петляет за Северо-Эстонской региональной больницей (PERH), где расположены несколько пустынных остановок, затем выворачивает на Нымме-теэ.