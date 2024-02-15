Компания по аренде строительной техники и инструментов сокращает половину штата

В компании сообщили, что причиной сокращений является реструктуризация предприятия, которая, в свою очередь, вызвана падением объемов работы.

По данным Инфобанка Äripäev, по крайней мере в прошлом году компания не сильно потеряла в обороте.

В 2022 году оборот компании составил 2,7 миллиона евро, прибыль – 104 000 евро. В то же время собственный капитал находился в минусе более чем на 100 000 евро. В отчете было указано, что при необходимости эстонской «дочке» сможет помочь латвийская материнская компания.