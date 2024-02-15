Как следует из данных Кассы страхования от безработицы, компания Arsenal Industrial, которая занимается арендой и продажей инструментов, сокращает шесть сотрудников, пишут «Деловые ведомости».
Компания по аренде строительной техники и инструментов сокращает половину штата
В компании сообщили, что причиной сокращений является реструктуризация предприятия, которая, в свою очередь, вызвана падением объемов работы.
По данным Инфобанка Äripäev, по крайней мере в прошлом году компания не сильно потеряла в обороте.
В 2022 году оборот компании составил 2,7 миллиона евро, прибыль – 104 000 евро. В то же время собственный капитал находился в минусе более чем на 100 000 евро. В отчете было указано, что при необходимости эстонской «дочке» сможет помочь латвийская материнская компания.
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