Центристы обратились к канцлеру права в связи с действиями правления Рийгикогу

«Фракция центристов на сегодняшний день не представлена в комиссии по социальным вопросам. Уже больше месяца правление Рийгикогу отказывается удовлетворить наше ходатайство - ввести в состав комиссии одного депутата из нашей фракции, аргументируя это тем, что все места в комиссии заняты», - пояснила ситуацию депутат парламентской фракции центристов Анастасия Коваленко-Кылварт.

По словам Коваленко-Кылварт, пассивность руководства Рийгикогу в отношении центристской фракции является странной, так как остальным депутатам парламента предоставлена возможность выбирать и менять свое членство в комиссиях. «Это создает неравные условия для фракций и существенно ограничивает наши возможности участвовать в обсуждении законопроектов в социальной сфере. Также нынешняя ситуация обеспечивает коалиции непропорциональный распределению мандатов перевес голосов в комиссиях», - подчеркнула она.

Она добавила, что Государственный суд ссылается на конституцию и отмечает, что правление Рийгикогу обязано соблюдать в отношении депутатов принцип равного обращения в реализации мандатов. «Это означает, что представители народа должны участвовать в работе парламента на равных условиях. Свободная реализация мандата, с точки зрения демократии, является одним из важнейших политических прав, поэтому при любом ограничении этого права должен быть установлен конституционный надзор. Правление Рийгикогу до сих пор не смогло внятно обосновать или привести хотя бы один аргумент, который был бы важнее, чем установленные конституцией права», - сказала Коваленко-Кылварт.

Она отметила, что в финансовой комиссии как председатель, так и заместитель председателя фактически представляют коалицию. «Это вызывает особенное беспокойство, если учитывать то, что спикер парламента Лаури Хуссар неоднократно говорил о том, что эта проблемная ситуация нуждается в решении, однако в течение более чем месяца он так не сумел его найти», - отметила она.

«Вопрос даже не в использовании jokk-схемы или чьих-то правах, а в исторически сложившихся добрых традициях Рийгикогу, уважении к правилам и необходимости их выполнения. Поэтому мы просим канцлера права рассмотреть ситуацию и дать ей свою оценку: нарушаются ли и в какой степени права депутатов фракции Центристской партии», - пояснила депутат.