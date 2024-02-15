Ремонт на трубе Balticconnector может начаться в первых числах марта

Материалы, необходимые для ремонта, уже подготовлены, ключевые партнеры выбраны. Планируемая дата ввода в эксплуатацию газопровода - 22 апреля этого года, при условии, что ремонтные работы, которые должны начаться в ближайшее время, будут проведены в соответствии с планом. На данном этапе не ожидается, что ледовые условия помешают проведению работ.

Планируемая продолжительность ремонтных работ - четыре недели, после чего труба Balticconnector будет осмотрена и введена в эксплуатацию. Если погодные условия осложнятся, работы придется приостановить на некоторое время, что может задержать их завершение в срок.

Компания Elering и финский системный оператор Gasgrid Finland закрыли Balticconnector в ночь на 8 октября 2023 года, поскольку давление в газопроводе начало падать. Как выяснилось в ходе расследования, газопровод получил механическое повреждение, возможной причиной которого стал спуск якоря с одного из судов в Финском заливе в зоне прохождения подводного трубопровода.

Протяженность морской части Balticconnector от Палдиски в Эстонии до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Balticconnector заработал в начале 2020 года.