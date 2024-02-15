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МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Пыхьяская префектура показала свою самую молодую полицейскую собаку

lemmik.postimees.ee
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Полицейский щеночек. Фото иллюстративное.
Полицейский щеночек. Фото иллюстративное. Фото: Politse- ja piirivalveamet

Люкс, служебная полицейская собака, на данный момент является самой молодой собакой в Пыхьяской префектуре. Смотрите милые фотографии!

«Маленький щеночек уже успел ознакомиться с новым домом и освоился. Как только Ааре говорит "Люкс!", щенок сразу же бежит к нему, чтобы получить лакомство за быструю реакцию», - хвалят молодого пса на странице, посвященной эстонским полицейским собакам в Instagram.

Ааре - новый кинолог Пыхьяской префектуры, а Люкс - его первая служебная собака. Ааре вступил в PPA с целью стать именно кинологом.

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