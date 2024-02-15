МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Пыхьяская префектура показала свою самую молодую полицейскую собаку

«Маленький щеночек уже успел ознакомиться с новым домом и освоился. Как только Ааре говорит "Люкс!", щенок сразу же бежит к нему, чтобы получить лакомство за быструю реакцию», - хвалят молодого пса на странице, посвященной эстонским полицейским собакам в Instagram.