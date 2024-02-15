Люкс, служебная полицейская собака, на данный момент является самой молодой собакой в Пыхьяской префектуре. Смотрите милые фотографии!
МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Пыхьяская префектура показала свою самую молодую полицейскую собаку
«Маленький щеночек уже успел ознакомиться с новым домом и освоился. Как только Ааре говорит "Люкс!", щенок сразу же бежит к нему, чтобы получить лакомство за быструю реакцию», - хвалят молодого пса на странице, посвященной эстонским полицейским собакам в Instagram.
Ааре - новый кинолог Пыхьяской префектуры, а Люкс - его первая служебная собака. Ааре вступил в PPA с целью стать именно кинологом.