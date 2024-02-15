Фургон съехал с дороги, на перекрестке столкнулись две машины

В среду около 9:00 центр тревоги получил сообщение, что на пятом километре дороги Сааре-Пала-Кодавере фургон Ford Transit съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель был трезв, у него были права. На месте происшествия травм у водителя обнаружено не было, но на всякий случай его все-таки отвезли в больницу на медосмотр.

Попавший в ДТП фургон. Фото: Lõuna päästekeskus

Спасатели сняли клеммы аккумулятора с фургона и помогли вытащить его на дорогу.

В среду около 17:00 в деревне Ыуна в волости Йыгева произошла авария, когда на перекрестке водитель Ford въехал в бок двигавшемуся по главной дороге и имевшему преимущественное право проезда BMW.

Люди не пострадали, водители достигли сообщения в вопросе вины, в дальнейшем этим случаем будут заниматься страховые компании. Оба водителя были трезвы, у них имелись права. Спасатели удалили с дороги разбившиеся детали и разлившуюся жидкость.