Forbes: правительство США может отправить боеприпасы на Украину

В полномасштабной войне России против Украины скоро начнется третий год, но Конгресс США не может одобрить пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов из-за противодействия республиканцев, который позволил бы снабдить украинские артиллерийские батареи боеприпасами.

Полгода назад украинские батареи выпускали 6000 снарядов в день, примерно столько же, сколько и российские войска.

Сейчас, когда республиканцы в США блокируют помощь уже четвертый месяц, украинцы стреляют всего 2000 снарядов в день. Россия отвечает до 10000 выстрелов в день с поддержкой снарядов из Северной Кореи и Ирана.

Неравенство в огневой мощи является основной причиной, по которой российские войска начали, хотя и с большими потерями, постепенно приближаться к городу Авдеевка в Восточной Украине, который является основным фокусом российского зимнего наступления.

Крепкий контроль бывшего президента США Дональда Трампа, который восхищается российским авторитарным лидером Владимиром Путиным, над Республиканской партией, кажется, аннулирует перспективы того, что Байден сможет протолкнуть помощь Украине, пока республиканцы находятся в большинстве в Палате представителей.

Однако это не означает, что у Байдена нет возможности помочь Украине. Существует недооцененный закон, который дает президенту право продавать по низкой цене или даже отдавать оружие, которое вооруженные силы США объявляют излишним для своих нужд.