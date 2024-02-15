Администрация президента США Джо Байдена обладает вполне законным, хотя и бюрократически сложным способом отправить Украине необходимые артиллерийские снаряды, пишет журнал Forbes.
Forbes: правительство США может отправить боеприпасы на Украину
В полномасштабной войне России против Украины скоро начнется третий год, но Конгресс США не может одобрить пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов из-за противодействия республиканцев, который позволил бы снабдить украинские артиллерийские батареи боеприпасами.
Полгода назад украинские батареи выпускали 6000 снарядов в день, примерно столько же, сколько и российские войска.
Сейчас, когда республиканцы в США блокируют помощь уже четвертый месяц, украинцы стреляют всего 2000 снарядов в день. Россия отвечает до 10000 выстрелов в день с поддержкой снарядов из Северной Кореи и Ирана.
Неравенство в огневой мощи является основной причиной, по которой российские войска начали, хотя и с большими потерями, постепенно приближаться к городу Авдеевка в Восточной Украине, который является основным фокусом российского зимнего наступления.
Крепкий контроль бывшего президента США Дональда Трампа, который восхищается российским авторитарным лидером Владимиром Путиным, над Республиканской партией, кажется, аннулирует перспективы того, что Байден сможет протолкнуть помощь Украине, пока республиканцы находятся в большинстве в Палате представителей.
Однако это не означает, что у Байдена нет возможности помочь Украине. Существует недооцененный закон, который дает президенту право продавать по низкой цене или даже отдавать оружие, которое вооруженные силы США объявляют излишним для своих нужд.
Согласно этому закону, можно ежегодно отдавать «избыточные оборонные статьи» на сумму до 500 миллионов долларов. В законе не указано, какую цену президент должен установить на тот или иной вид вооружения. Теоретически цена может быть нулевой.
Байден редко использовал свои полномочия в Управлении экономического развития (EDA) в пользу Украины, но недавно это было применено для передачи оружия третьим странам, в данном случае Греции и Эквадору, побуждая эти страны в свою очередь отдавать часть своих излишних запасов оружия напрямую или косвенно Украине.
Таким образом, США передали Эквадору свои военно-транспортные вертолеты UH-60, что позволило Эквадору предоставить Украине освободившиеся вертолеты Ми-17, а также избыточные реактивные системы залпового огня и системы противовоздушной обороны. Греция получила бывшие транспортные самолеты ВВС США C-130 и наземную технику армии, а также нашла в своих запасах оружие для Украины на основе тихого соглашения.
Законы не запрещают Байдену отказаться от посредника и использовать EDA для прямой поддержки Украины. И ничто не говорит о том, что такая поддержка не может включать артиллерийские снаряды.
На самом деле у американской армии и морской пехоты нет излишков артиллерийских снарядов. Для подготовки к войне, подобной украинской, им действительно нужны все доступные современные боеприпасы.
Но есть одно важное исключение. На складах Соединенных Штатов потенциально находится четыре миллиона единиц 155-миллиметровых кассетных боеприпасов двойного назначения, моделей DPICM M483A1 и M864, каждый из которых разбрасывает соответственно 88 или 72 мини-бомбы, каждая из которых способна убить или ранить солдата.
Все эти снаряды являются кандидатами на избыточный боеприпас, и согласно отчету 2004 года таких 155-миллиметровых снарядов насчитывается 4,6 миллиона единиц.
Администрации Байдена удалось доставить в Украину неизвестное количество, вероятно, десятки тысяч DPICM, до окончания помощи и блокады со стороны республиканцев.
В течение первых двух лет войны на Украине практикой Белого дома было предоставление Украине оружия из американских складов и его немедленная замена новым.
Ничто из этого на самом деле не было предоставлено Украине бесплатно; на покрытие стоимости оружия шли средства из финансовой помощи на сумму 75 миллиардов долларов, одобренной Конгрессом до того, как республиканцы получили большинство.
Если Байден откажется от этой практики, он может объявить все оставшиеся на складах снаряды DPICM избыточными и передать их Украине, не выделяя ни одного доллара на покупку новых на их место.
Из доступных около четырех миллионов снарядов на поле боя должно хватить на несколько лет.
Маленький подвох заключается в том, что согласно закону EDA оружие должно быть передано на месте, то есть за транспортировку не может заплатить правительство США.
Однако этот закон не распространяется на оружие США, находящееся в Германии. Таким образом, Байден может доставить DPICM в Германию, объявить их избыточными уже там и оставить в месте, откуда Украина сможет их легко получить.