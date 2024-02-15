МНЕНИЕ ⟩ Жизнь на границе

В Нарве так было уже давно, и даже те, кто переехал в город в последние годы, не замечают, насколько это необычная ситуация. Для тех, кто живет здесь долго, пограничный переход становится такой же привычной частью города, как продуктовый магазин или парикмахерская.

По словам Мари Удам, учительницы, переехавшей в Нарву чуть более полугода назад, граница не играет для нее важной роли: «Я приехала в Нарву осенью прошлого года, к тому времени связи с Россией уже ослабли, поэтому сильно изменения в ситуации с границей меня не коснулись. Соседство России не дает знать о себе ежедневно, по крайней мере мне», - сказала Удам.

Она добавила, что когда гостям показывают город, они удивляются близости России, но непосредственной опасности не ощущают.

С февраля пограничный пункт в Нарве открыт только для пешеходов, грузовые перевозки приостановлены, а автобусное сообщение реорганизовано: автобус доставляет пассажиров к пограничному пункту, а другой автобус ждет на другой стороне, но саму границу приходится пересекать пешком.