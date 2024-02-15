Одна из главных площадей Нарвы, Петровская площадь, граничит не только со зданиями городской администрации и историческим бастионом, но и с пограничным переходом, который с февраля закрыли для машин. Трудно представить себе другую ситуацию, когда не только город, но и территория Эстонии заканчивалась бы на центральной площади Вильянди или Пылва, пишет колумнист Мартин Тикк.
МНЕНИЕ ⟩ Жизнь на границе
В Нарве так было уже давно, и даже те, кто переехал в город в последние годы, не замечают, насколько это необычная ситуация. Для тех, кто живет здесь долго, пограничный переход становится такой же привычной частью города, как продуктовый магазин или парикмахерская.
По словам Мари Удам, учительницы, переехавшей в Нарву чуть более полугода назад, граница не играет для нее важной роли: «Я приехала в Нарву осенью прошлого года, к тому времени связи с Россией уже ослабли, поэтому сильно изменения в ситуации с границей меня не коснулись. Соседство России не дает знать о себе ежедневно, по крайней мере мне», - сказала Удам.
Она добавила, что когда гостям показывают город, они удивляются близости России, но непосредственной опасности не ощущают.
С февраля пограничный пункт в Нарве открыт только для пешеходов, грузовые перевозки приостановлены, а автобусное сообщение реорганизовано: автобус доставляет пассажиров к пограничному пункту, а другой автобус ждет на другой стороне, но саму границу приходится пересекать пешком.
Для Людмилы, которая всю жизнь прожила в Нарве, самым сложным временем был период пандемии. «Меня больше беспокоило, когда нужно было часто ездить в Россию, а во время ковида граница была закрыта. В то время в эстонских магазинах не было тех вещей, которые я хотела. Сейчас есть, а тогда не было», - сказала нарвитянка. Она с тревогой воспринял новость о том, что финско-российская граница будет полностью закрыта.
«В разгар крупных конфликтов я в первую очередь думаю о людях, которых это непосредственно касается. В Нарве много людей, у которых есть родственники по ту сторону границы - у кого-то часть семьи живет по одну сторону, а часть - по другую. Закрытие границы разлучает семьи и родственников. Это особенно тяжело, когда есть маленькие дети или пожилые люди, о которых нужно заботиться», - добавила Людмила.
Она говорит, что сейчас точно не поехала бы в Россию с целью развлечения и туризма. Если есть необходимость встретиться с родственниками, живущими в России, лучше пригласить их в Эстонию.
«Помню, когда я выходила замуж, мы отправили приглашение, и родственникам из России разрешили приехать, но это было еще до войны. Уже тогда было ясно, что границу закроют, вопрос был только в том, когда», - говорит Людмила.
По словам Мари Удам, в условиях всех торговых и экономических ограничений с Россией важно придерживаться гуманного подхода, рассматривать каждый случай индивидуально. В конце концов, Нарва и Иван-город - города-побратимы. Понятно, что нужно ухаживать за пожилым больным родственником и навещать близких.
Если ситуация на границе обострится и соседняя страна организует очередную волну беженцев к границе, придется принять решение об ее закрытии, но в остальном важно сохранить пограничный переход.