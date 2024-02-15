WSJ: Пентагон убил в Ираке лидера Хезболлы с помощью шестилезвийного оружия

Модифицированной ракетой Hellfire , которую военные называют летающим Ginsu - эти ножи активно рекламировались в 1970-х годах, - был убит Абу Бакр аль-Саади, лидера Катаиб Хезболлы в Сирии.

Чиновники заявили, что удар по аль-Саади, который ехал на автомобиле, был частью операции возмездия за атаки группировки на американских военных в Ираке, Сирии и Иордании, где 28 января на военной базе погибли трое американских солдат.