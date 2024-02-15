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WSJ: Пентагон убил в Ираке лидера Хезболлы с помощью шестилезвийного оружия

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Похороны Абу Бакра аль-Саада на прошлой неделе в Багдаде.
Похороны Абу Бакра аль-Саада на прошлой неделе в Багдаде. Фото: AMEER AL-MOHAMMEDAWI / ZUMA PRESS

На прошлой неделе Пентагон убил лидера Хезболлы в центре Багдада с помощью оружия, которое режет цель на куски шестью длинными лезвиями и забирает в могилу как можно меньше окружающих, сказали чиновники Министерства обороны.

Модифицированной ракетой Hellfire, которую военные называют летающим Ginsu - эти ножи активно рекламировались в 1970-х годах, - был убит Абу Бакр аль-Саади, лидера Катаиб Хезболлы в Сирии.

Чиновники заявили, что удар по аль-Саади, который ехал на автомобиле, был частью операции возмездия за атаки группировки на американских военных в Ираке, Сирии и Иордании, где 28 января на военной базе погибли трое американских солдат.

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