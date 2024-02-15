На прошлой неделе Пентагон убил лидера Хезболлы в центре Багдада с помощью оружия, которое режет цель на куски шестью длинными лезвиями и забирает в могилу как можно меньше окружающих, сказали чиновники Министерства обороны.
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WSJ: Пентагон убил в Ираке лидера Хезболлы с помощью шестилезвийного оружия
Модифицированной ракетой Hellfire, которую военные называют летающим Ginsu - эти ножи активно рекламировались в 1970-х годах, - был убит Абу Бакр аль-Саади, лидера Катаиб Хезболлы в Сирии.