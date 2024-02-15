Певкур: в случае необходимости новые планы защиты уже разработаны

«Мы следуем оборонным планам НАТО, и они, безусловно, осуществимы в случае необходимости. В то же время необходимо значительно увеличить инвестиции в оборону в странах НАТО, потому что война России против Украины показала, что оборонный сектор недофинансировался десятилетиями, и продолжать в том же духе невозможно», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Министр обороны подчеркнул, что альянс должен иметь все необходимые подразделения, а также оборудование, системы вооружения и боеприпасы, гарантированную логистику и все остальное, что необходимо как для самозащиты, так и для того, чтобы послать России четкий сигнал - нет смысла даже думать о нападении на НАТО.

«Расходы Эстонии на оборону превысили 3% от ВВП. Ожидается, что в этом году около 20 союзников по НАТО достигнут как минимум 2%, но важно, чтобы все союзники превысили эту цифру. В сегодняшней обстановке 2% - это минимум, потому что нам нужно сделать больше для укрепления собственного оборонного потенциала, а также для увеличения производственных мощностей оборонной промышленности. Это возможно только при условии размещения крупных многолетних заказов», - добавил Певкур.

На втором заседании Совета НАТО-Украина в формате министров обороны обсуждались практические шаги по приближению Украины к членству в НАТО. Министры обороны приняли принципиальное решение о создании Центра аналитики и подготовки в вопросах НАТО-Украина, что является важным шагом на пути анализа уроков украинской войны и сближения НАТО и Украины.

Новые планы НАТО по обороне были утверждены на Вильнюсском саммите летом 2023 года. В основе этих планов лежит важнейший принцип передовой обороны НАТО - защита всех союзников НАТО и их территорий с первой секунды и сантиметра. Реализация этих планов значительно укрепит безопасность Эстонии.