Все ниже и ниже. Национальная сборная по футболу опустилась еще на одну строчку в рейтинге

В опубликованном в четверг, 15 февраля, рейтинге эстонские футболисты опустились со 122-й на 123-ю строчку. Сборная Латвии занимает 136-е, а сборная Литвы - 138-е место.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008-го эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.