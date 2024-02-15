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Все ниже и ниже. Национальная сборная по футболу опустилась еще на одну строчку в рейтинге

rus.postimees.ee
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Сборная Эстонии по футболу.
Сборная Эстонии по футболу. Фото: Tairo Lutter

Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА, но продолжает опережать Латвию и Литву, передает Rus.ERR.

В опубликованном в четверг, 15 февраля, рейтинге эстонские футболисты опустились со 122-й на 123-ю строчку. Сборная Латвии занимает 136-е, а сборная Литвы - 138-е место.

Лидером рейтинга осталась Аргентина, второй - Франция, а третьей - Англия.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008-го эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.

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