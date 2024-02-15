Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА, но продолжает опережать Латвию и Литву, передает Rus.ERR.
Все ниже и ниже. Национальная сборная по футболу опустилась еще на одну строчку в рейтинге
В опубликованном в четверг, 15 февраля, рейтинге эстонские футболисты опустились со 122-й на 123-ю строчку. Сборная Латвии занимает 136-е, а сборная Литвы - 138-е место.
Лидером рейтинга осталась Аргентина, второй - Франция, а третьей - Англия.
Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008-го эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.