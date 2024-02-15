В Риге ранее осужденный педофил приговорен к 18 годам тюрьмы за новые преступления

На этой неделе суд рассмотрел уголовное дело против мужчины, который обвинялся в совершении с декабря 2022 года по апрель 2023 года сексуальных действий в отношении шести мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет против их воли, используя доверие детей, влияние на них, а в двух случаях - состояние беспомощности.

С целью совершения этих преступлений мужчина предоставлял детям возможность проводить время у него дома, играть в компьютерные игры, смотреть видео на интернет-сайтах, угощал едой, сигаретами и напитками, в том числе алкогольными, а также давал небольшие суммы на повседневные расходы.

Завоевав доверие детей и оказывая на них влияние, мужчина показывал им порнографические видеоролики, приглашал в постель и в присутствии других мальчиков совершал действия сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и утвердил сделку между прокурором и подсудимым о признании вины, назначив наказание в виде 18 лет и шести месяцев лишения свободы и пяти лет пробационного надзора.

При вынесении приговора было принято во внимание то обстоятельство, что обвиняемый уже имеет судимости, в том числе за преступления против нравственности и половой неприкосновенности, а новые преступления совершил во время пробационного надзора.