Redgate: сделки по приватизации не принесут большого дохода в государственный бюджет

По моей критической оценке, план приватизации скромный. Если целью является упорядоченное государственное хозяйство, то вызывает вопросы, почему государство должно сохранять доли в компаниях, которые конкурируют на открытом рынке и не решают проблемы рыночных сбоев и тому подобное. Я бы определенно видела в списке кандидатов на приватизацию еще по крайней мере 2-3 компании, сказала партнер Redgate Валерия Кийск.