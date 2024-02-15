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Redgate: сделки по приватизации не принесут большого дохода в государственный бюджет

Ромет Креэк
, экономический журналист
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Валерия Кийск.
Валерия Кийск. Фото: Erik Prozes

По моей критической оценке, план приватизации скромный. Если целью является упорядоченное государственное хозяйство, то вызывает вопросы, почему государство должно сохранять доли в компаниях, которые конкурируют на открытом рынке и не решают проблемы рыночных сбоев и тому подобное. Я бы определенно видела в списке кандидатов на приватизацию еще по крайней мере 2-3 компании, сказала партнер Redgate Валерия Кийск.

«Но в отношении опубликованного списка компаний скажу, что эти сделки не принесут большого дохода в государственный бюджет», - сказала она.

Наибольшую ценность, вероятно, могла бы получить компания Transpordi Varahaldus, владеющая самолетами Nordica, но это по сути продажа активов.

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