Бетина Бешкина: Таллинн продолжит оказывать услугу социального транспорта и увеличит ее объем

«Таллинн отличается от остальных самоуправлений как числом пользователей социального транспорта, так и разновидностями предлагаемых услуг, - сказала вице-мэр. - Однако, при росте числа получателей услуги, ни в коем случае нельзя говорить об урезании бюджета или уменьшении вклада города в оказание услуги. Напротив, за последние 5 лет бюджет социального транспорта в Таллинне вырос в 2,5 раза, в этом году в бюджете на это предусмотрено 3,2 миллиона евро. Общий бюджет социального обеспечения в Таллинне по сравнению с прошлым годом увеличился на 22 процента и составляет 15 процентов от всего городского бюджета. Для нас важны все люди, и за счет нуждающихся в помощи мы никогда не экономили и не планируем этого делать».