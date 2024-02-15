Цель изменений в системе социального транспорта - обеспечение людей с особыми потребностями необходимыми услугами, в том числе и в случае роста целевой группы. Речи об урезании объема или изменения цен на услугу не идет. Бюджет социального транспорта за последние 5 лет вырос в 2,5 раза; в этом году на него выделено 3,2 миллиона евро из городского бюджета.
Бетина Бешкина: Таллинн продолжит оказывать услугу социального транспорта и увеличит ее объем
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город в сотрудничестве с представителями целевых групп начал консультации на тему организации и расширения услуг социального транспорта в прошлом году, и этот процесс продолжается.
«Таллинн отличается от остальных самоуправлений как числом пользователей социального транспорта, так и разновидностями предлагаемых услуг, - сказала вице-мэр. - Однако, при росте числа получателей услуги, ни в коем случае нельзя говорить об урезании бюджета или уменьшении вклада города в оказание услуги. Напротив, за последние 5 лет бюджет социального транспорта в Таллинне вырос в 2,5 раза, в этом году в бюджете на это предусмотрено 3,2 миллиона евро. Общий бюджет социального обеспечения в Таллинне по сравнению с прошлым годом увеличился на 22 процента и составляет 15 процентов от всего городского бюджета. Для нас важны все люди, и за счет нуждающихся в помощи мы никогда не экономили и не планируем этого делать».
Как отметила вице-мэр, необходимость изменения связана с тем, что летом 2024 года истекает договор с тендерным партнером города AS Forus Takso, оказывающим услуги такси. «Окончательного решения по данному вопросу еще нет, тема не закрыта, обсуждение с целевыми группами еще в процессе», - подчеркнула Бешкина.
«После завершения действующего договора город должен провести новый тендер, сейчас мы не можем знать, какое предприятие выиграет конкурс на госпоставку, - пояснила она. - Без сомнения, удовлетворенность клиентов сегодняшним поставщиком услуги такси - это серьезное признание. Компания за это время сделала инвестиционные вложения, чтобы предоставлять услугу социального такси, поскольку на момент победы в тендере не располагала нужными ресурсами. Таким образом, организация услуги социального транспорта - вызов для любой компании, для этого требуются как дополнительные ресурсы, так и вложения в повышение компетентности».
По словам вице-мэра, в подобной ситуации в 2021 году оказалось и предприятие AS Tallinna Linnatransport, когда к нему от AS Termak Autopark перешла организация услуги повседневной перевозки людей с особыми потребностями.
«Городское транспортное предприятие сделало дополнительные инвестиции и по сей день инвестирует в обеспечение безопасного и качественного оказания услуги, за это время количество пассажиров значительно увеличилось. Только в 2021–2022 годах количество пользователей одних только заказных перевозок в рамках социального транспорта возросло почти на 300 процентов», - отметила Бешкина.
Общее число пользователей услуги социального транспорта в Таллинне выросло за 5 лет почти на 40 процентов. В 2023 году им пользовались около 3700 человек, в том числе почти 1540 человек - услугой спецтакси. Поэтому город по-прежнему желает найти и обеспечить гибкие возможности, чтобы гарантировать горожанам с особыми потребностями безопасные поездки, исходя из того, что им необходимо.