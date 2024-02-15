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Интернет-магазин, попавший в черный список TTJA: задержки – обычное дело в мебельном секторе!

Аймур-Яан Кескель
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Max Rahubovskiy / Pexels

В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) предупредили, что следует внимательно относиться к заказу товаров в интернет-магазине Pere Mööbel, поскольку в отношении этого магазина сотрудники департамента получили 35 жалоб: три из них до сих пор числятся в черном списке TTJA. По словам представителя интернет-магазина, на самом деле число недовольных покупателей меньше, а задержки - обычное явление в мебельном секторе.

В среду в пресс-службе TTJA сообщили, что интернет-магазин не выполнил обязательства перед десятками клиентов: люди оплатили заказанный товар, но не получили его.

По трем делам TTJA уже вынес решение в пользу клиента. Важно отметить, что расследование TTJA требует, чтобы клиент сначала сам попытался договориться с компанией, и если ему это не удается, TTJA может начать расследование, чтобы выяснить, кто прав. 

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