Интернет-магазин, попавший в черный список TTJA: задержки – обычное дело в мебельном секторе!

В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) предупредили, что следует внимательно относиться к заказу товаров в интернет-магазине Pere Mööbel, поскольку в отношении этого магазина сотрудники департамента получили 35 жалоб: три из них до сих пор числятся в черном списке TTJA. По словам представителя интернет-магазина, на самом деле число недовольных покупателей меньше, а задержки - обычное явление в мебельном секторе.