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БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ⟩ Министерство планирует увеличить штрафы за правонарушения

BNS
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Полицейский рейд на улице Гонсиори для выявления нарушителей, ездящих по полосе для общественного транспорта.
Полицейский рейд на улице Гонсиори для выявления нарушителей, ездящих по полосе для общественного транспорта. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство юстиции планирует увеличение размера штрафов за административные правонарушения и предупредительных штрафов и запрашивает мнение Министерства внутренних дел о том, какими должны быть штрафы в будущем.

Министерство юстиции просит Министерство внутренних дел более подробно изложить свою позицию относительно возможных изменений в размере штрафного балла и предупредительных, а также воздействующих штрафов, а также спрашивает, насколько следует изменить штрафы. Также Министерство юстиции хочет знать, основаны ли изменения на желании снизить количество нарушений и обеспечить лучший порядок на дорогах или важен также предполагаемый дополнительный доход в государственный бюджет от штрафов, назначаемых Департаментом полиции и погранохраны.

«Однако основной целью назначения штрафа для лица является побуждение к законопослушному поведению, но уровень дорожно-транспортных нарушений за последние годы остался практически неизменным, как и число ДТП с пострадавшими», - отметил министр юстиции Калле Лаанет в обращении к МВД.

Размеры штрафов за административные нарушения не менялись с 2002 года. В настоящее время один штрафной балл равен 4 евро. Предупредительные штрафы, за исключением штрафов за превышение скорости, не менялись с 2008 года.

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