Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 февраля: розыск Каи Каллас в РФ — не повод для шуток, у граждан третьих стран остался месяц на отказ от оружия, готовим масленичные булочки с кремом и гравитация на службе фитнеса
Сегодня в выпуске:
- Премьер-министр Кая Каллас прокомментировала объявление её в розыск в России. Министр финансов Март Вырклаэв в шоке от поведения оппозиции во время первого чтения законопроекта об автоналоге. Что еще обсуждали на пресс-конференции правительства?
- Это важно: 7 государственных компаний будут приватизированы, машины с российскими номерами запрещены в Латвии и стрельба во время празднования победы в Супербоуле
- Уже через месяц сотни граждан России должны будут сдать свое оружие. Есть ли сложности при продаже и каково отношение к закону тех, кого он непосредственно затронул - в нашем материале
- Масленичная неделя продолжается. Готовим традиционные булочки с кремом vastlakuklid вместе с нашим корреспондентом!
- Это интересно: на экраны кинотеатров выходит фильм Ээвы Мяги «Mo Mamma»; сколько бездомных в Финляндии и кто они; извержение вулкана в Японии
- Укрепить мускулы, преобразить фигуру и получить незабываемые эмоции от парения в воздухе. Почему современные супер-женщины выбирают воздушную акробатику или гимнастику? Все подробности - в нашем сюжете
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 февраля.