«Новости в 7» за 15 февраля: розыск Каи Каллас в РФ — не повод для шуток, у граждан третьих стран остался месяц на отказ от оружия, готовим масленичные булочки с кремом и гравитация на службе фитнеса

Сегодня в выпуске:

- Премьер-министр Кая Каллас прокомментировала объявление её в розыск в России. Министр финансов Март Вырклаэв в шоке от поведения оппозиции во время первого чтения законопроекта об автоналоге. Что еще обсуждали на пресс-конференции правительства?

- Это важно: 7 государственных компаний будут приватизированы, машины с российскими номерами запрещены в Латвии и стрельба во время празднования победы в Супербоуле

- Уже через месяц сотни граждан России должны будут сдать свое оружие. Есть ли сложности при продаже и каково отношение к закону тех, кого он непосредственно затронул - в нашем материале

- Масленичная неделя продолжается. Готовим традиционные булочки с кремом vastlakuklid вместе с нашим корреспондентом!

- Это интересно: на экраны кинотеатров выходит фильм Ээвы Мяги «Mo Mamma»; сколько бездомных в Финляндии и кто они; извержение вулкана в Японии

- Укрепить мускулы, преобразить фигуру и получить незабываемые эмоции от парения в воздухе. Почему современные супер-женщины выбирают воздушную акробатику или гимнастику? Все подробности - в нашем сюжете

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 февраля.