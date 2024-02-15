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Генеральный секретарь НАТО может смениться уже в апреле

Хенри-Лаур Аллик
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Фото: FERNANDO VILLAR

Национальное вещание Нидерландов NOS сообщило, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте является главным кандидатом на пост следующего генерального секретаря НАТО. Решение может быть объявлено уже 4 апреля, когда будет отмечаться 75-летие НАТО.

Хотя на сегодняшней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе личность следующего генерального секретаря не стоит на повестке дня, тем не менее, в коридорах идут обсуждения на эту тему. Срок полномочий нынешнего главы Йенса Столтенберга истекает 1 октября.

По словам NOS, Рютте выразил свое желание стать кандидатом еще в октябре прошлого года, а во вторник его кандидатуру публично прокомментировала посол США при НАТО Джулианн Смит. «Я думаю, это не секрет, что премьер-министр Рютте проявил интерес, - сказала она на пресс-конференции. - Так что он - тот, на кого альянс смотрит. Но это продолжающийся процесс».

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