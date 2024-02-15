Генеральный секретарь НАТО может смениться уже в апреле

Хотя на сегодняшней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе личность следующего генерального секретаря не стоит на повестке дня, тем не менее, в коридорах идут обсуждения на эту тему. Срок полномочий нынешнего главы Йенса Столтенберга истекает 1 октября.

По словам NOS, Рютте выразил свое желание стать кандидатом еще в октябре прошлого года, а во вторник его кандидатуру публично прокомментировала посол США при НАТО Джулианн Смит. «Я думаю, это не секрет, что премьер-министр Рютте проявил интерес, - сказала она на пресс-конференции. - Так что он - тот, на кого альянс смотрит. Но это продолжающийся процесс».