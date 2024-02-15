Национальное вещание Нидерландов NOS сообщило, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте является главным кандидатом на пост следующего генерального секретаря НАТО. Решение может быть объявлено уже 4 апреля, когда будет отмечаться 75-летие НАТО.
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Генеральный секретарь НАТО может смениться уже в апреле
Хотя на сегодняшней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе личность следующего генерального секретаря не стоит на повестке дня, тем не менее, в коридорах идут обсуждения на эту тему. Срок полномочий нынешнего главы Йенса Столтенберга истекает 1 октября.