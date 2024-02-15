На псковском черном рынке процветает бизнес товаров с эстонским происхождением. Если раньше здесь продавались продукты питания, купленные в эстонских магазинах, то в феврале на рынок вышел продавец автозапчастей, инструментов, электроники и прочих промышленных товаров, который использует для завоза товаров промежуточные склады в Эстонии.
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«По хорошим ценам и с европейским контролем качества»: на псковском черном рынке активно продают эстонские товары
«Преимущество заказа из Европы в том, что там нет подделок, как это стало чаще встречаться на нашем внутреннем рынке», - пишут в группе «Доставка товаров из Европы», созданной в соцсети «ВКонтакте» 13 февраля.