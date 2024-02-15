«По хорошим ценам и с европейским контролем качества»: на псковском черном рынке активно продают эстонские товары

Неясно, находится ли помещение на снимке в Эстонии или Пскове.

На псковском черном рынке процветает бизнес товаров с эстонским происхождением. Если раньше здесь продавались продукты питания, купленные в эстонских магазинах, то в феврале на рынок вышел продавец автозапчастей, инструментов, электроники и прочих промышленных товаров, который использует для завоза товаров промежуточные склады в Эстонии.