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«По хорошим ценам и с европейским контролем качества»: на псковском черном рынке активно продают эстонские товары

Арвед Брейдакс
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Неясно, находится ли помещение на снимке в Эстонии или Пскове.
Неясно, находится ли помещение на снимке в Эстонии или Пскове. Фото: vkontakte

На псковском черном рынке процветает бизнес товаров с эстонским происхождением. Если раньше здесь продавались продукты питания, купленные в эстонских магазинах, то в феврале на рынок вышел продавец автозапчастей, инструментов, электроники и прочих промышленных товаров, который использует для завоза товаров промежуточные склады в Эстонии.

«Преимущество заказа из Европы в том, что там нет подделок, как это стало чаще встречаться на нашем внутреннем рынке», - пишут в группе «Доставка товаров из Европы», созданной в соцсети «ВКонтакте» 13 февраля.

Различные европейские промышленные товары.
Различные европейские промышленные товары. Фото: Vkontakte/«Доставка товаров из Европы»
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