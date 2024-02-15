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«Страшно носить кипу». В Британии отмечается рекордный рост проявлений антисемитизма

BBC News Русская служба
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BBC
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Getty Images

Еврейская благотворительная организация Фонд общественной безопасности (CST) заявила, что количество антисемитских инцидентов в Великобритании достигло рекордного за последние годы уровня.

В 2023 году CST зарегистрировал сообщения о 4103 антисемитских инцидентах, две трети из них произошли после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом основной всплеск таких происшествий отмечен сразу после этих событий, то есть еще до начала ответных действий Израиля в Газе.

Две трети инцидентов произошли или непосредственно во время, или же сразу после атаки ХАМАС 7 октября. Так, за неделю после терактов CST зарегистрировала 416 инцидентов - больше, чем за любую последующую неделю.

В CST считают, что увеличение актов ненависти по отношению к евреям было «празднованием нападения ХАМАС на Израиль», а не выражением гнева по поводу военного ответа Израиля в секторе Газа.

В 2022 году, согласно докладу CST, таких инцидентов было 1662, в 2021 году был зафиксирован предыдущий пик антисемитских инцидентов — 2255.

«В этом докладе сухими словами изложена очень жизненная история, которая глубоко повлияла на британских евреев», — говорит исполнительный директор CST Марк Гарднер.

Нападкам подвергаются дети

Выяснилось также, что с 2022 года количество подобных инцидентов в британских школах или рядом с ними выросло в три раза.

С октября прошлого года во многих еврейских школах усилены меры безопасности.

Среди таких учебных заведений — средняя школа имени царя Давида в Манчестере. Хотя ее ученики, по их словам, в самой школе чувствуют себя в безопасности, некоторые рассказывают, что подвергались нападкам по пути в школу или домой.

Словесные оскорбления на улице стали частью повседневной жизни таких учеников, как Йони.

«Большую часть времени мне очень страшно носить кипу, потому что тогда я явно выгляжу как еврей, - говорит Йони. – Мне лично, когда я шел по улице, кричали что-то из автомобилей, и на меня это сильно подействовало».

«Несколько недель назад мне угрожали, я сообщил об этом, и полиция с этим разбиралась», - добавляет он.

Его друг Акива тоже подвергся оскорблениям, когда пошел в магазин за покупками. «К сожалению, для многих это просто факт жизни», - говорит он.

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что правительство предприняло шаги, чтобы противостоять «крайне прискорбному» росту антисемитских выходок. По его словам, увеличено финансирование мер безопасности в еврейских школах и синагогах.

Еще в ноябре правительство объявило о выделении 7 млн фунтов на помощь школам и университетам в борьбе с антисемитизмом.

Что говорит полиция

Полицейские данные также свидетельствуют о значительном росте проявлений антисемитизма в течение месяца после нападений на Израиль 7 октября.

Полиция Большого Манчестера зафиксировала 74 таких инцидента. Это серьезный рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда таких инцидентов было 15.

А транспортная полиция Великобритании отметила 87 инцидентов на почве антисемитизма — по сравнению с восемью за тот же период в 2022 году.

Лондонская полиция зафиксировала 218 антисемитских инцидентов в период с 1 по 18 октября (15 за тот же период предыдущего года).

При этом отмечается и рост случаев исламофобии.

Наибольший прирост таких инцидентов зафиксирован полицией Западного Йоркшира, которая сообщила о 49 случаях за месяц после нападений 7 октября (29 за тот же период в 2022 году).

Образование и совместная работа

Раввин Бенджи Рикман, заведующий кафедрой религиоведения в школе царя Давида, ужасается тому, что ученики боятся пользоваться общественным транспортом, потому что они евреи.

Рикман
Рикман Фото: BBC

Раввин Рикман более 10 лет работал с различными религиозными школами по всему Манчестеру и уверен, что образование и совместная работа религиозных школ являются ключом к борьбе с антисемитизмом.

Джон Диэл, директор школы, утверждает, что, хотя всегда существовал «фон антисемитских комментариев и антисемитских оскорблений», направленных против учеников, с 7 октября он стал свидетелем всплеска подобных проявлений.

«Я думаю, важно помнить, что это дети, — говорит он. — Они не причастны к тому, что происходит в Израиле и секторе Газа».

Джон Диэл добавил, что, хотя в школе всегда действовали усиленные меры безопасности, теперь она приняла дополнительные меры для защиты персонала и учеников. Сейчас у ворот школы постоянно присутствует полиция.

BBC
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