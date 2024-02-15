«Страшно носить кипу». В Британии отмечается рекордный рост проявлений антисемитизма

Словесные оскорбления на улице стали частью повседневной жизни таких учеников, как Йони.

«Большую часть времени мне очень страшно носить кипу, потому что тогда я явно выгляжу как еврей, - говорит Йони. – Мне лично, когда я шел по улице, кричали что-то из автомобилей, и на меня это сильно подействовало».

«Несколько недель назад мне угрожали, я сообщил об этом, и полиция с этим разбиралась», - добавляет он.

Его друг Акива тоже подвергся оскорблениям, когда пошел в магазин за покупками. «К сожалению, для многих это просто факт жизни», - говорит он.

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что правительство предприняло шаги, чтобы противостоять «крайне прискорбному» росту антисемитских выходок. По его словам, увеличено финансирование мер безопасности в еврейских школах и синагогах.

Еще в ноябре правительство объявило о выделении 7 млн фунтов на помощь школам и университетам в борьбе с антисемитизмом.

Что говорит полиция

Полицейские данные также свидетельствуют о значительном росте проявлений антисемитизма в течение месяца после нападений на Израиль 7 октября.

Полиция Большого Манчестера зафиксировала 74 таких инцидента. Это серьезный рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда таких инцидентов было 15.

А транспортная полиция Великобритании отметила 87 инцидентов на почве антисемитизма — по сравнению с восемью за тот же период в 2022 году.