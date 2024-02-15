Йоханне-Марии Лехтме по-прежнему не предъявлены подозрения по уголовному делу НКО Slava Ukraini, которое было возбуждено более полгода назад, поскольку прокуратура все еще обрабатывает присланные из Украины доказательства, пишет Rus.ERR.
Прокуратура до сих пор не предъявила подозрений Йоханне-Марии Лехтме
По словам советника по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкявичюса, в рамках уголовном дела НКО Slava Ukraini прокуратурой были осуществлены различные процессуальные действия, которые можно сделать в Эстонии.
Поскольку большая часть связанных с деятельностью Slava Ukraini доказательств находилась в Украине, прокуратура создала совместную следственную группу с украинскими правоохранительными органами.
«На данный момент Украина в рамках международного сотрудничества предоставила нам имеющие важное значение для выяснения обстоятельств документы», - сообщил ERR Синкявичюс.
«Дальше мы проработаем полученный из Украины материал, и когда обстоятельства прояснятся, сможем решить, есть ли и в отношении кого основания для подозрений», - добавил Синкявичюс.