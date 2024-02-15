Прокуратура до сих пор не предъявила подозрений Йоханне-Марии Лехтме

По словам советника по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкявичюса, в рамках уголовном дела НКО Slava Ukraini прокуратурой были осуществлены различные процессуальные действия, которые можно сделать в Эстонии.

Поскольку большая часть связанных с деятельностью Slava Ukraini доказательств находилась в Украине, прокуратура создала совместную следственную группу с украинскими правоохранительными органами.

«На данный момент Украина в рамках международного сотрудничества предоставила нам имеющие важное значение для выяснения обстоятельств документы», - сообщил ERR Синкявичюс.

«Дальше мы проработаем полученный из Украины материал, и когда обстоятельства прояснятся, сможем решить, есть ли и в отношении кого основания для подозрений», - добавил Синкявичюс.