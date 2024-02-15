С закрытием российской границы посещаемость гостиниц на северо-востоке Эстонии уменьшилась на 120 000 ночей в год, и местный гостиничный сектор ищет возможности восполнить потери, пишет Rus.ERR.
С закрытием российской границы ида-вируские отели потеряли 120 000 ночевок в год
По оценке туроператоров, российские туристы пропали из ида-вируских отелей, посещаемость достигла низшей точки и в дальнейшем сможет только расти, сообщила «Актуальная камера».
«Для латышей мы находимся чуть далековато в низкий сезон, а для финнов - слишком близко к границе. О российских туристах я вообще больше не говорю, они пропали и больше не вернутся. Это вынуждает думать о том, как быть дальше и как мы здесь справимся», - сказала директор Narva-Jõesuu Medical SPA Карина Кюппас.
В прошлом году Ида-Вирумаа посетили 300 000 внутренних туристов из Эстонии. Финнов было всего 16 000, но есть надежда на рост делового туризма.