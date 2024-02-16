«Люди режут салат под телевизор и уверены, что уж они-то не путинисты»: актриса из Барселоны обращается к русскоязычной Эстонии

Сцены из спектакля «Красный цветок». Фото: Sergio Popov

- Это первый ваш опыт обращения к русскоязычной публике при помощи русскоязычного материала?

- Если не считать моих выступлений на митингах, то да. Два года назад мы с мужем должны были сыграть спектакль «Голубой щенок». Мне нужно было пробежаться по тексту, чтобы освежить его в памяти. И что же я читаю? Был маленький остров, к нему подходил на корабле страшный пират, и все жители, собаки, кошки страшно испугались и попрятались. И пират начинал палить из пушек, и никто не открывал маленькому голубому щенку, который ко всем просился.

Это был март 2022 года. Мы отменили спектакль. Он был благотворительным – на него должно было прийти много украинцев. Я бы не смогла остановить чью-то истерику, потому что сама сознавала все параллели. Но сейчас прошло время, и я вернулась к идее спектакля с текстом.

- А на «Красный цветок» украинцы ходят?

- На премьере в Барселоне были. Но я не рассчитываю, что они на меня будут ходить. Почему они должны меня принимать? Я играю на русском языке, я из Москвы, что еще хуже. Но мне важно играть эту вещь для русскоговорящих людей, чтобы они окунулись в себя.

- Вы ведь давно уехали?