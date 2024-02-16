25 февраля в Нарве и 26 февраля в Таллинне барселонский театр одного актера по имени Паула Гапо покажет представление под названием «Красный цветок». Это история маленького человека, который попытался изменить ход большой истории ценой собственной жизни. Но внешне нелепая жертва на самом деле жизненно необходима – в первую очередь, русскоговорящей публике на фоне идущей войны. Rus.Postimees обратился к актрисе за разъяснениями.
«Люди режут салат под телевизор и уверены, что уж они-то не путинисты»: актриса из Барселоны обращается к русскоязычной Эстонии
Паула Гапо – человек-проект и человек-театр. Она уехала из Москвы в Барселону почти 10 лет назад. Несмотря на трудности эмиграции, Паула не перестала быть актрисой и освоила разные грани этого мастерства. До недавнего времени Паула делала «бессловесные» проекты, что освобождало аудиторию от необходимости владеть естественным языком. «Красный цветок» - спектакль словесный, хотя в нем, как и в предыдущих проектах, занят один человек. Это трудный честный вызов, которым Паула напоминает, что каждому из нас пора начинать с себя. И это можно будет сделать уже через неделю.
- Вы работаете как мим, делаете постановки без слов, не так ли? В Эстонию вы привозите тоже что-то такое?
- Я работаю как клоун и как перформер танца буто, который не предполагает наличия текста. Но спектакль, который я везу в Эстонию, сделан по рассказу Всеволода Гаршина «Красный цветок», и в нем есть текст. Точнее, он весь состоит из хорошего текста на русском языке. Вы знаете, что речь там идет о пациенте сумасшедшего дома?
«Красный цветок» (1883) — один из самых известных рассказов Всеволода Гаршина, в котором есть элементы автобиографизма. Герой рассказа стремится принести себя в жертву, чтобы победить все зло этого мира. Гаршин страдал формой маниакально-депрессивного психоза и, в частности, представлял себя громоотводом, спасающим всех обитателей дома от грозы. Жертва персонажа, на первый взгляд, незатейлива – он убеждает себя, что нужно с клумбы во дворе сумасшедшего дома сорвать красный цветок мака и спрятать его у себя на груди. Мак убьет человека, который сорвал его, но в мире станет меньше зла. Взгляд больного человека чередуется в рассказе с точками зрения работников больницы.
Я всегда очень любила этот рассказ, а в феврале 2022 года поняла, что он вовсе не о сумасшедших. На самом деле он о том, как человек, считающийся сумасшедшим, проявляет силу духа и героизм. Возможно, кому-то он может показаться смешным, но он в итоге спасает мир ценой собственной жизни. Он же действительно отдает ее! Это может показаться нелепым, но мы так и останемся в своем привычном желеобразном состоянии, если не будем совершать такие поступки!
- Что вы хотите донести с помощью такой возвышенной и отвлеченной параллели?
- Но она вовсе не отвлеченная! Наоборот, я делала это специально для русской аудитории, которая, как мне кажется, стала немножко терять контекст происходящего, вязнуть в болоте информации. Мне часто говорят: «Ах, мы так устали!», а я в ответ: «Так давайте же воспрянем!».
- Речь идет об усталости от войны?
- Если в первый год, когда я заговаривала об этом у себя в Барселоне, мне говорили: «Да, это ужасно! Боже, какая трагедия!», и у людей горели глаза. И это я говорю о европейцах, а не выходцах из постсоветского пространства. Те устали еще сильнее. В их информационном поле тема войны бесконечно муссируется. И потом, никто не отменял пропаганду…
- Какую такую пропаганду?
- Люди, даже живя за границей, все равно смотрят и слушают пророссийскую пропаганду. Они смотрят «первую» и «вторую кнопку» (такими терминами в РФ и сегодня принято обозначать два наиболее могущественных телеканала – «Первый» и РТР – прим. ред.). Вы знаете такое понятие, как информационный пузырь?
- Что-то слышал.
- Ха-ха-ха, странный вопрос человеку, который с этим работает! Так вот, люди часто полагают, что они режут салат под телевизор и точно не путинисты: «Нет-нет-, мы точно нет! Мы против войны!» Но это же, как 25-й кадр в кино! Они режут салат, потом задумчиво стоят с ножом и думают: «А может, правда, старик молодец? Может, правда, лучше, чтоб русский мир, а?» Наслушавшись и надумавшись, измотанные люди нервничают и жаждут других повесток!
И им они, конечно, предоставляются. «Голые» вечеринки, очередные иноагенты, кандидаты в президенты! Поэтому моя задача – помогать возвращаться в реальность и осознавать, что, пока они жаждут чего-то новенького, множество людей ежедневно гибнет по милости страны, на языке которой они говорят и гражданство которой нередко имеют.
- Но ведь люди же правда устали. Они ведь и не лицемерили поначалу, они правда переживали по поводу войны, были потрясены происходящим. У них глаз горел. А теперь все, выгорел. Вы хотите снова его зажечь с помощью спектакля «Красный цветок»?
- Мой спектакль не о войне. Он о чем-то человеческом, что есть в каждом из нас. Мне кажется, ничего нет важнее, чем разговор о нас - о маленьких людях. Я хочу, чтобы каждый, кто придет на спектакль, задал себе вопрос: «А как у меня с этим?». Кто-то выгорел – ОК, никто за это не осуждает. Но если человек после этого спектакля захочет кому-то помочь, послать донат, да хотя бы просто что-то прочитать и проанализировать, а не просто что-то от прочитанного получить, тогда моя цель достигнута. Я хочу быть предельно честной перед собой и другими. Поэтому, как только я начну сомневаться, я прекращу играть этот спектакль.
- Это первый ваш опыт обращения к русскоязычной публике при помощи русскоязычного материала?
- Если не считать моих выступлений на митингах, то да. Два года назад мы с мужем должны были сыграть спектакль «Голубой щенок». Мне нужно было пробежаться по тексту, чтобы освежить его в памяти. И что же я читаю? Был маленький остров, к нему подходил на корабле страшный пират, и все жители, собаки, кошки страшно испугались и попрятались. И пират начинал палить из пушек, и никто не открывал маленькому голубому щенку, который ко всем просился.
Это был март 2022 года. Мы отменили спектакль. Он был благотворительным – на него должно было прийти много украинцев. Я бы не смогла остановить чью-то истерику, потому что сама сознавала все параллели. Но сейчас прошло время, и я вернулась к идее спектакля с текстом.
- А на «Красный цветок» украинцы ходят?
- На премьере в Барселоне были. Но я не рассчитываю, что они на меня будут ходить. Почему они должны меня принимать? Я играю на русском языке, я из Москвы, что еще хуже. Но мне важно играть эту вещь для русскоговорящих людей, чтобы они окунулись в себя.
- Вы ведь давно уехали?
- В 2015 году. Мы пробовали много чего. Полы я не мыла, хотя и не считаю это зазорным. Мне повезло, что я не пошла на самую тяжелую работу. Мне не пришлось перестраиваться и осваивать новые навыки. Мы с мужем играем спектакли и работаем как клоуны – и это другая профессия. Мы не выступаем на корпоративах, приняли такое решение. Муж иногда подрабатывает на стройке. У меня случаются съемки, и нас это вытягивает и спасает.
- А почему вы уехали тогда?
- В России мы работали на сериалах, и это становилось все хуже и хуже. И тут Крым произошел. Никто не мог «наванговать», что будет дальше, но нам было душно, плохо, мы просто хотели уехать, чтобы не иметь к этому никакого отношения. Нам тогда казалось, что мы заняли четкую позицию. Но как же от нее отличалась та позиция, к которой мы пришли в 2022-м. Я тогда села на кухне, посмотрела перед собой и сказала себе: «Боже мой, да я же долбаный имперец!»
Да-да, я жила всем этим! Меня спрашивали про русский театр, и я всем гордо рассказывала, что я вот это и вот то, что я москвичка и что – ой, русская культура! И я села и подумала об этом: какой ужас – ведь надо опять об этом разговаривать. Потому что опять не получилось. Мы, россияне, не хотим понять, что люди имеют право на что угодно, если они не причиняют вреда другим. А мы просто уничтожаем тех, кто делает что-то, что нам не нравится! Или потому, что преследуем какие-то эгоистические интересы… Я пошла тогда учиться на клинического психолога, и мне это помогло.
- И теперь это еще одна ваша профессия?
- Это помогло мне понять, что со мной происходит и как с этим быть. Помимо того, что я актриса, я еще и клоун. А клоун – это ребенок, это чистота. Я не говорю, что я кристально чистый человек, но я точно могу обещать, что я буду со зрителем предельно откровенна. Я хочу пригласить людей на свой моноспектакль, потому что это очень честный вид искусства. Я на сцене одна.
Когда мы с мужем только приехали, у нас была такая акция. Мы написали на листочках по-русски, по-испански и по-английски: «Я не боюсь клоунов». Я в соцсетях разместила информацию, что мы приедем, куда пригласят. Мы попытаемся развенчать стереотип о клоунах, что они страшные и встреча с ними – это травмирующее событие. И мы ездили по семьям, что было очень важным опытом. Мы каждый год делаем тур по больницам, в частности, детским онкоцентрам. Мы знаем многих детей по именам, а с некоторыми, к сожалению, пришлось попрощаться. Нам продолжают звонить их родители, они благодарят нас, хотя кто мы для них… Возможно, для них важно, что мы тоже потеряли какую-то часть своей жизни с уходом их ребенка…