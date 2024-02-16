Крестьяне: сельхозсектор Эстонии в глубочайшем кризисе с момента вступления в ЕС

«Экономическая нестабильность, изменение климата, реализация "зеленых" целей, рост себестоимости продукции, падение доходов - все эти факторы в совокупности поставили производство продуктов питания и сельское предпринимательство в сложное положение», - заявляют эстонские крестьяне, призывая правительство принять быстрые и решительные меры.

Представительские организации отмечают, что по итогам 2023 года доходы сектора упали до -72 миллионов евро, а долги перед поставщиками составят 60-70 миллионов евро, что стало наихудшим показателем с момента вступления в ЕС.

В свете этих критических обстоятельств представительские организации крестьян призывают правительство Эстонии принять быстрые и решительные меры по повышению ликвидности сектора за счет использования механизма Фонда развития сельской жизни (MES) по капиталу сельскохозяйственных земель и антикризисных кредитов; пересмотреть цели Закона о климате, обеспечив их реалистичность и достижимость, и начать проведение экономической политики, поддерживающей стабильность и развитие сельскохозяйственного сектора в текущей кризисной ситуации.