Экстренная мобилизация. Проигрывает ли Европа России в гонке военных экономик?

Совместные закупки должны не просто оптимизировать процесс вооружения европейских армий, но также сэкономить большие средства.

Теперь, когда на оружие и вооруженные силы необходимо потратить много денег, нужно перераспределить расходы государственных бюджетов.

Цели, поставленной на одном из саммитов НАТО - тратить на оборону не меньше 2% ВВП, поначалу достигли всего несколько государств, а в 2022 году, уже после начала вторжения, средний показатель был 1,5%.

В 2024 году только 18 из 31 страны альянса должны выделять на оборону не менее 2% своего ВВП. И теперь, когда ЕС хочет значительно увеличить вклад каждой страны в повышение обороноспособности, необходимо объяснить это повышение гражданам.

(Не) призрачная угроза

Как говорилось в июньском материале Международного института стратегических исследований, одной из главных причин, по которой на тот момент в Европе процесс мобилизации военной промышленности шел гораздо меньшими темпами, было убеждение, что европейским странам за пределами Украины Россия не угрожает.

Однако в середине осени западная пресса и аналитические организации стали выпускать материалы, в которых говорилось об опасности российского вторжения в страны-члены НАТО.

Эта волна публикаций возникла на фоне неуспешного украинского наступления, а также высказываний Владимира Путина, который в начале декабря заявил, что власти Латвии «по-свински» относятся к русскоязычному населению.