Пришли пораньше ⟩ Желающие подать декларацию о доходах выстроились в очередь

Несмотря на то, что декларацию можно подать в интернете, утром у дверей Пярнуского бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента выстроилась очередь.

«Причиной посещения бюро является, главным образом, отсутствие возможности пользоваться компьютером или отсутствие опыта работы с электронными услугами», - объяснила менеджер по обслуживанию Ляэнеского региона Налогово-таможенного департамента Кристийна Асе.

Она добавила, что часто люди хотят задать консультантам уточняющие вопросы по поводу своей декларации или попросит помощь при ее заполнении.

Луйзе пришла в бюро обслуживания, так как нуждается в помощи при заполнении декларации. В очереди она просидела около 20 минут. Фото: Urmas Luik