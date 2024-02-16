Вчера в Налогово-таможенном департаменте началась подача деклараций о доходах.
Пришли пораньше ⟩ Желающие подать декларацию о доходах выстроились в очередь
Несмотря на то, что декларацию можно подать в интернете, утром у дверей Пярнуского бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента выстроилась очередь.
«Причиной посещения бюро является, главным образом, отсутствие возможности пользоваться компьютером или отсутствие опыта работы с электронными услугами», - объяснила менеджер по обслуживанию Ляэнеского региона Налогово-таможенного департамента Кристийна Асе.
Она добавила, что часто люди хотят задать консультантам уточняющие вопросы по поводу своей декларации или попросит помощь при ее заполнении.