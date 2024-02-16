Пт, 16.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Пришли пораньше ⟩ Желающие подать декларацию о доходах выстроились в очередь

Rus.Postimees
Copy
После полудня в бюро обслуживания постоянно было не меньше десяти человек: одни ушли, другие пришли.
После полудня в бюро обслуживания постоянно было не меньше десяти человек: одни ушли, другие пришли. Фото: Urmas Luik

Вчера в Налогово-таможенном департаменте началась подача деклараций о доходах.

Несмотря на то, что декларацию можно подать в интернете, утром у дверей Пярнуского бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента выстроилась очередь.

«Причиной посещения бюро является, главным образом, отсутствие возможности пользоваться компьютером или отсутствие опыта работы с электронными услугами», - объяснила менеджер по обслуживанию Ляэнеского региона Налогово-таможенного департамента Кристийна Асе.

Она добавила, что часто люди хотят задать консультантам уточняющие вопросы по поводу своей декларации или попросит помощь при ее заполнении.

Луйзе пришла в бюро обслуживания, так как нуждается в помощи при заполнении декларации. В очереди она просидела около 20 минут.
Луйзе пришла в бюро обслуживания, так как нуждается в помощи при заполнении декларации. В очереди она просидела около 20 минут. Фото: Urmas Luik
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх