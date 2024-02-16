Нацелившаяся на рекорд Йохауг озвучила планы на будущее

35-летняя норвежка все чаще дает понять, что может вскоре вернуться на лыжню. Этим летом она примет участие в полумарафоне Grue в Норвегии, организаторы которого предоставили легенде лыжного спорта бесплатный пропуск.

Полумарафон Grue очень популярен в Норвегии, и количество участников ограничено. Всего на трассу допускаются 500 спортсменов, но в случае с Йохауг было сделано исключение, поэтому в этом году там примет участие 501 бегун.

При этом Йохауг не собирается там ковылять – спортсменка намерена установить мощный личный рекорд. Она поставила перед собой цель пройти дистанцию за 1.09.30. Для сравнения сюда можно привести эстонский рекорд 1.10.10, которым с 1994 года владеет Яне Салумяэ.

«Тереза ​​находится в отличной форме и серьезно тренируется. Она хочет установить рекорд в полумарафоне», — рассказал Dagbladet организатор полумарафона Ханс Несбротен.

Йохауг и раньше сильно выступала в легкой атлетике. В 2021 году она установила личный рекорд – пробежала 10 000 м за 31,32,88. Также она выполнила нормативы чемпионата Европы по легкой атлетике, но пока еще не принимала в нем участия. Рекорд Эстонии в беге на 10 000 метров — 32,47,86 и принадлежит Сирье Эйхельманн с 1988 года.