Поддержка партии «Отечество», которая лидирует в опросах общественного мнения социологической службы Kantar Emor с ноября прошлого года, в феврале достигла нового рекордного уровня в 27%, который более чем втрое превышает количество голосов, полученных партией на последних парламентских выборах, пишет Rus.ERR.
Kantar Emor: рейтинг «Отечества» поставил новый рекорд, центристы продолжают терять поддержку
Второе и третье места делят Социал-демократическая партия (СДПЭ) и Партия реформ с рейтингом около 17% (17,2% у СДПЭ и 16,7% у реформистов).
За СДПЭ и Партией реформ с небольшим отрывом следует EKRE, которую в феврале поддержали 15% респондентов.
У Центристской партии дела складываются еще хуже: в феврале ее рейтинг упал до рекордно низких 12% после 14% в январе.
Рейтинг партии «Ээсти 200» снизился до уровня избирательного порога, т.е. 5%.