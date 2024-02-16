Kantar Emor: рейтинг «Отечества» поставил новый рекорд, центристы продолжают терять поддержку

Поддержка партии «Отечество», которая лидирует в опросах общественного мнения социологической службы Kantar Emor с ноября прошлого года, в феврале достигла нового рекордного уровня в 27%, который более чем втрое превышает количество голосов, полученных партией на последних парламентских выборах, пишет Rus.ERR.