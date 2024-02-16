Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из ПСЖ

Мбаппе, который в последние годы не раз демонстрировал свое отношение к ПСЖ, встретился с президентом топ-клуба Франции Нассером Аль-Хелаифом, которому сообщил о своем уходе. При этом еще не все детали ухода обговорены, и в первую очередь это касается выплат.

При этом Мбаппе заверил ПСЖ, что в этом году максимально будет добиваться достижения целей. Это означает, что его главная цель по-прежнему – победа в Лиге чемпионов с лучшим клубом Франции.

В данный момент официально еще не известно, в какой клуб перейдет 25-летний француз. ESPN недавно сообщил, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом», однако сам футболист это не подтвердил. Несколько других крупных английских клубов также стремятся привлечь француза в свои ряды, но главной целью Мбаппе по-прежнему остается «Реал».