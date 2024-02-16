Зимние каникулы богаты на спортивные и творческие занятия

Лагерь школы настольного тенниса Spinmaster приглашает детей 6-18 лет познакомиться с этим видом спорта, чтобы развивать ловкость и скорость реакции, моторику, внимание и выносливость, а также самообладание и гибкость. В техническом лагере Таллиннского технического университета учащиеся 3-6-х классов примут участие в мастер-классах, таких как анимация, робототехника, 3D-моделирование и печать, обработка дерева и научные эксперименты. Кроме того, будут проводиться спортивные игры. Лагерь школы акробатики и трюков школы танцев Koit предлагает детям в возрасте 6-14 лет поучаствовать в различных мастер-классах по акробатике, которые способствуют хорошему душевному, физическому и эмоциональному здоровью. Преподаватели - профессионалы своего дела.

В художественном лагере мастерской графики ARS подростки с 10 лет смогут нарисовать мультфильмы с помощью анимационных средств, создающих иллюзию движения, и сине-белой солнечной печати под УФ-лампой, изучат изготовление цветной линогравюры, поговорят об искусстве и посетят выставки и студии художников в художественном городке ARS. На семейном утреннике Эстонского центра детской литературы каждый желающий сможет послушать рассказы сказочницы Полины Черкасовой, где реальные истории переплетаются со сказками, услышанными дома или в далёких краях, под музыкальное сопровождение, которое она создаёт сама на экзотических инструментах. До 2 марта в холле и лестничной галерее центра детской литературы можно увидеть выставку книжных иллюстраций и марок латвийской художницы Арты Озоля-Яунарая «История картинок».