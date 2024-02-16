Влияние войны ⟩ Все меньше иностранных студентов поступает в эстонские университеты

В текущем учебном году в высших учебных заведениях Эстонии обучаются 4340 иностранных студентов из 125 стран. В общей сложности иностранные студенты составляют 9,7 процента от общего числа студентов Эстонии. В 2023/2024 учебном году Эстония приняла 1191 нового иностранного студента, что на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

Жесткая конкуренция

Ээро Лоонурм, руководитель отдела международного маркетинга в сфере высшего образования Департамента образования и молодежи, видит несколько причин снижения числа иностранных студентов.

«Эстонские университеты и высшие учебные заведения отлично справляются со своей работой, но конкуренция в Европе и мире очень жесткая. К сожалению, исследование ОЭСР 2023 года показывает, что Эстония попала в пятерку стран ОЭСР, где число студентов в высших учебных заведениях меньше, чем до кризиса здравоохранения. Это означает, что после кризиса здравоохранения в 2020 году студенческая миграция восстановилась в большинстве стран ОЭСР, но не в нашей», - говорит Лоонурм.

По мнению университетов, основными причинами тенденции к снижению являются агрессия России в Украине, окончание программы Dora Plus, которая поддерживала интернационализацию высшего образования, и стоимость жизни.