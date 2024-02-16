Поскольку студенческая миграция в Эстонии не восстановилась в достаточной степени после кризиса в сфере здравоохранения, а война в Украине создает неопределенность в регионе, число иностранных студентов в эстонских вузах за год сократилось на 10%.
Влияние войны ⟩ Все меньше иностранных студентов поступает в эстонские университеты
В текущем учебном году в высших учебных заведениях Эстонии обучаются 4340 иностранных студентов из 125 стран. В общей сложности иностранные студенты составляют 9,7 процента от общего числа студентов Эстонии. В 2023/2024 учебном году Эстония приняла 1191 нового иностранного студента, что на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.
Жесткая конкуренция
Ээро Лоонурм, руководитель отдела международного маркетинга в сфере высшего образования Департамента образования и молодежи, видит несколько причин снижения числа иностранных студентов.
«Эстонские университеты и высшие учебные заведения отлично справляются со своей работой, но конкуренция в Европе и мире очень жесткая. К сожалению, исследование ОЭСР 2023 года показывает, что Эстония попала в пятерку стран ОЭСР, где число студентов в высших учебных заведениях меньше, чем до кризиса здравоохранения. Это означает, что после кризиса здравоохранения в 2020 году студенческая миграция восстановилась в большинстве стран ОЭСР, но не в нашей», - говорит Лоонурм.
По мнению университетов, основными причинами тенденции к снижению являются агрессия России в Украине, окончание программы Dora Plus, которая поддерживала интернационализацию высшего образования, и стоимость жизни.
Число российских студентов сокращается, а географическое положение Эстонии на карте мира также может быть источником неопределенности для многих потенциальных студентов. Кроме того, приехать в Эстонию из третьих стран довольно сложно, поскольку визы для въезда в Эстонию можно получить только в нескольких десятках посольств, а это значит, что для граждан многих стран первым шагом будет поездка в страну, где есть эстонское посольство. На фоне общего роста уровня жизни обучение в Эстонии также становится все более дорогим.
Больше всего иностранных студентов приезжает из Финляндии
Наибольшее количество иностранных студентов – из Финляндии, откуда в Эстонию прибыло 749 человек, далее следуют Украина - 497, Россия - 295 и Индия - 187.
Три наиболее популярные области обучения иностранных студентов: бизнес, администрирование и право - 1143 иностранных студента, гуманитарные науки и искусство - 796 иностранных студентов и информационные и коммуникационные технологии - 621. Большинство иностранных студентов, 1700, учатся в магистратуре.
За последние четыре года наибольший прирост числа иностранных студентов был зафиксирован в Эстонской художественной академии, а наибольшее сокращение - в Таллиннском техническом университете и школе предпринимательства Mainor. Если рассматривать текущий 2023/2024 учебный год, то число иностранных студентов увеличилось в Эстонской художественной академии и Эстонской академии музыки и театра.
Во всех областях обучения, преподаваемых в Эстонии, за исключением гуманитарных и художественных наук, наблюдается снижение. Больше всего увеличилось количество студентов из Китая, Латвии, Италии и Казахстана.
Большинство иностранных студентов учатся на англоязычных программах. Пять процентов всех иностранных студентов учатся на программах бакалавриата и магистратуры на эстонском языке.