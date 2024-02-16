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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Ежедневные потери российской армии достигли небывалого уровня

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Россия во вчерашних ударах впервые за долгое время не использовала иранские дроны
  • Возможности России в противостоянии Западу значительно ослабли из-за больших потерь в Украине
  • Израиль считает, что ХАМАС продолжит действовать в секторе Газа даже после его полной зачистки

Резко возросшие в последнее время потери российской армии косвенно подтверждают невозможность вторжения России в Харьков, Киев и Одессу, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера Генштаб России освободил от должности командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Соколова не видели на публике и в репортажах СМИ после атаки Украины на штаб Черноморского флота в Севастополе. Слухи о его гибели в результате атаки пока не подтвердились. Россия пока официально не признала, что украинские беспилотники потопили десантный корабль «Цезарь Куников», но нет сомнений, что увольнение командующего флотом связано с этим событием.

Можно предположить, что после сентябрьской атаки командующий Черноморским флотом уже не выполнял свои обязанности в полном объеме, и теперь был найден подходящий момент для его освобождения от занимаемой должности.

Американские СМИ по понятным причинам оказались в центре внимания просочившейся из Конгресса США информации о потенциальной угрозе безопасности США со стороны российских космических программ. На самом деле это очень гипотетическая угроза.

В России со смешанным чувством стыда и восхищения вспоминают инициированную президентом Рейганом программу «Звездных войн», с которой руководство Советского Союза боролось многие годы, бессмысленно тратило много денег и пугало как свой народ, так и остальной мир.

Нынешнее руководство России, скорее, пытается использовать подобную тактику в отношении самих США и пользуется тактическими возможностями, которые в настоящее время предоставляет ситуация во внутренней американской политике. Возможности России в противостоянии Западу значительно ослаблены из-за военных потерь в Украине, а различные элементы стратегических коммуникаций и гибридных операций пытаются усилить российский потенциал сдерживания. Однако при этом возникает риск того, что другая сторона отреагирует на угрозу серьезно, и у России мало надежд на победу в широкомасштабной гонке вооружений. Однако, помимо России, разработку космических вооружений ведут и многие другие страны.

Что касается вчерашней ракетной атаки, то выяснилось, что Россия применила 25 ракет различных типов, тринадцать из которых были уничтожены украинской ПВО, при этом все ракеты, летевшие в направлении Киева, были нейтрализованы. Российская атака не была массовой и речь шла скорее об отдельных ударах, в основном направленных против энергетической инфраструктуры.

Украина не может прикрыть всю территорию страны эффективной ПВО, а Россия уже не может осуществлять масштабные воздушные удары, сравнимые с теми, что она наносила прошлой зимой. Во вчерашней атаке не использовались иранские дроны, как это постоянно делалось в предыдущих атаках. Можно предположить, что этот момент объясняется поспешностью атаки, которая была вызвана необходимостью отреагировать на потерю большого десантного корабля Черноморского флота.

Ситуация на фронтах

На поле боя российская армия продолжает очень активные атаки на территории Донбасса.

На направлении Сватово и Северодонецка российская армия пыталась завязать отдельные разведывательные бои, но ситуация там остается прежней.

Российские войска вновь активизировались в районе Бахмута, но крупных атак им провести не удалось.

В Донецкой области российская армия продолжает основное наступление в районах Авдеевки и Марьинки. Украинское командование довольно активно информировало общественность о ситуации в Авдеевке, отмечая, среди прочего, что российская армия имеет там семикратное превосходство в живой силе. Все указывает на то, что украинские войска готовятся к выводу из города. Российская армия также проводит многочисленные наступления и в районе Марьинки, но там украинская оборона пока держится.

На Южном фронте российские войска в последние сутки были пассивны. Украинское военное командование вчера заявило, что российское командование собирает более крупную группировку войск в направлении Токмака, поэтому можно ожидать крупного российского наступления и на этом направлении. На восточном берегу Днепра российские войска не смогли провести масштабное наступление на украинские позиции.

Украинские подразделения сообщают об очень больших потерях российских войск в боевых действиях за последние дни. Указывается, что только вчера погибли 1200 российских солдат. Всего, по данным украинского военного командования, российская армия потеряла убитыми 400 000 солдат за два года. По имеющимся данным, эти цифры не должны включать в себя солдат, которые получили тяжелые ранения и, как правило, уже не пригодны к службе.

Проверить достоверность этих данных очень сложно. Потери российской армии такого масштаба косвенно указывают на то, что Россия уже не сможет вторгнуться в Харьков, Киев и Одессу. Учитывая количество мобилизованных и завербованных по контракту, приводящееся в официальных сообщениях властей России, в случае уменшения потерь российская армия должна сохранять возможность наступать на некоторых дополнительных направлениях на севере Украины.

Ближний Восток

Израиль продолжил наносить мощные авиаудары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия пытается ограничить возможности «Хезболлы» по эскалации атак. «Хезболла» пытается ответить ракетными обстрелами, но их количество не увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами.

Армейская разведка Израиля подготовила доклад, в котором делается вывод, что ХАМАС продолжит действовать как террористическая организация даже после полной зачистки сектора Газа. Это мнение основано главным образом на представлении о том, что поддержка ХАМАС среди простых палестинцев в секторе Газа слишком широка.

Аналитики также полагают, что после окончания боевых действий в секторе Газа возникнет серьезный гуманитарный кризис, что усилит любые потенциальные негативные тенденции. По сути, в документе констатируется очень простая истина: невозможно решить проблемы в отношениях Израиля и палестинцев с помощью одной только военной операции, поэтому необходимо какое-то работоспособное политическое решение.

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