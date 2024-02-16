ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Ежедневные потери российской армии достигли небывалого уровня

Вчера Генштаб России освободил от должности командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Соколова не видели на публике и в репортажах СМИ после атаки Украины на штаб Черноморского флота в Севастополе. Слухи о его гибели в результате атаки пока не подтвердились. Россия пока официально не признала, что украинские беспилотники потопили десантный корабль «Цезарь Куников», но нет сомнений, что увольнение командующего флотом связано с этим событием.

Можно предположить, что после сентябрьской атаки командующий Черноморским флотом уже не выполнял свои обязанности в полном объеме, и теперь был найден подходящий момент для его освобождения от занимаемой должности.

Американские СМИ по понятным причинам оказались в центре внимания просочившейся из Конгресса США информации о потенциальной угрозе безопасности США со стороны российских космических программ. На самом деле это очень гипотетическая угроза.

В России со смешанным чувством стыда и восхищения вспоминают инициированную президентом Рейганом программу «Звездных войн», с которой руководство Советского Союза боролось многие годы, бессмысленно тратило много денег и пугало как свой народ, так и остальной мир.