ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Ежедневные потери российской армии достигли небывалого уровня

На Южном фронте российские войска в последние сутки были пассивны. Украинское военное командование вчера заявило, что российское командование собирает более крупную группировку войск в направлении Токмака, поэтому можно ожидать крупного российского наступления и на этом направлении. На восточном берегу Днепра российские войска не смогли провести масштабное наступление на украинские позиции.
Украинские подразделения сообщают об очень больших потерях российских войск в боевых действиях за последние дни. Указывается, что только вчера погибли 1200 российских солдат. Всего, по данным украинского военного командования, российская армия потеряла убитыми 400 000 солдат за два года. По имеющимся данным, эти цифры не должны включать в себя солдат, которые получили тяжелые ранения и, как правило, уже не пригодны к службе.
Проверить достоверность этих данных очень сложно. Потери российской армии такого масштаба косвенно указывают на то, что Россия уже не сможет вторгнуться в Харьков, Киев и Одессу. Учитывая количество мобилизованных и завербованных по контракту, приводящееся в официальных сообщениях властей России, в случае уменшения потерь российская армия должна сохранять возможность наступать на некоторых дополнительных направлениях на севере Украины.
Ближний Восток
Израиль продолжил наносить мощные авиаудары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия пытается ограничить возможности «Хезболлы» по эскалации атак. «Хезболла» пытается ответить ракетными обстрелами, но их количество не увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами.
Армейская разведка Израиля подготовила доклад, в котором делается вывод, что ХАМАС продолжит действовать как террористическая организация даже после полной зачистки сектора Газа. Это мнение основано главным образом на представлении о том, что поддержка ХАМАС среди простых палестинцев в секторе Газа слишком широка.
Аналитики также полагают, что после окончания боевых действий в секторе Газа возникнет серьезный гуманитарный кризис, что усилит любые потенциальные негативные тенденции. По сути, в документе констатируется очень простая истина: невозможно решить проблемы в отношениях Израиля и палестинцев с помощью одной только военной операции, поэтому необходимо какое-то работоспособное политическое решение.