Фото ⟩ Грузовик вылетел с дороги и перевернулся

Вчера в 10.55 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сяэссааре в волости Пыльва на 40-м км шоссе Тарту-Ряпина-Вярска грузовик с прицепом вылетел с дороги и приземлился на бок.

К моменту прибытия спасателей водитель, который не получил серьезных травм, самостоятельно выбрался из машины, сообщает пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Спасатели устранили риск возгорания и убрали с прицепа грузовика сломанное дерево. Организовать буксировку грузовика и собрать рапсовый жмых, который в грузовике был в качестве груза, является обязанностью владельца грузового автомобиля.

Фото: Лыунаский спасательный центр