Кая Каллас примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

«В этот раз я приму участие в ряде важных дебатов о будущем Украины, трансатлантической безопасности и НАТО. Также запланирован ряд двусторонних встреч», - сказала премьер-министр.

В пятницу Кая Каллас встретится с молодыми женщинами-политиками и выступит с речью на посвященном правам женщин ужине, организованном FRAUEN 100 и Centre for Feminist Foreign Policy (CFFP), в котором примут участие около 90 женщин-лидеров. Помимо Каи Каллас, выступят министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, лауреаты Нобелевской премии мира Мария Ресса и Джоди Уильямс, а также директор правозащитной организации Human Rights Watch Тирана Хассан.

В субботу Кая Каллас вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом примет участие в дебатах на основной сцене конференции «Мы там, чтобы победить: будущее Украины и трансатлантическая безопасность». Дискуссию на главной сцене откроет выступление президента Украины Владимира Зеленского. В роли модератора дебатов выступит известная ведущая CNN Кристиан Аманпур.

В тот же день премьер-министр Эстонии выступит с речью на посвященном Украине обеде «2024 год - в наших руках», в котором также примут участие Хиллари Клинтон, премьер-министр Бельгии Александр де Кро, президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Модератором будет главный редактор журнала Economist Зэнни Минтон Беддоуз.

В воскресенье Кая Каллас вместе с историком Мэри Элис Сарот примет участие в дискуссии на тему «НАТО на северном фронте».

Кроме того, Каллас встретится с премьер-министром Ирака, премьер-министром Катара, сенаторами США и специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, а также с другими ключевыми гостями конференции.