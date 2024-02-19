На прошлой неделе в Эстонии началось ежегодное декларирование доходов. Срок подачи - 30 апреля, а переплаченный подоходный налог начнут возвращать с 5 марта независимо от того, была ли декларация подана в первые часы открытия декларирования или позже.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Жители Таллинна о подаче декларации о доходах: «Сегодня пробовала зайти на сайт, но он зависает»
Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, успели ли они подать декларацию в числе первых или только собираются этим заняться. А также - какой была самая большая сумма, которую они когда-либо получали в качестве возврата налога.
Виктор
Конечно, знаем и следим за этим. Сам я подать декларацию еще не успел, но собираюсь сделать это в ближайшее время. А суммы в разные годы были разными, но всегда очень маленькими, лишних денег я точно не получал.
Кардо
Да, знаю. Не подавал и не думал еще, когда займусь этим, я не спешу. Время есть - до конца апреля же. Точные суммы возврата налога не вспомню сейчас, не очень они были большие, где-то 100 или 200 евро. В этом году, думаю, что обязательно получу что-то за счет детей. У меня трое детей, которые ходят в детский сад и в кружки по интересам.
Владимир
Подать еще не успел, но собираюсь. Не знаю еще, какой расчет будет, придется доплачивать или нет. Один раз я получил возврат налога в триста евро.
Вадим
Еще не успел, но думаю, что не буду и подавать. Я безработный. Я никогда ничего не получал с налогов.
Аллан
Не делал, мне не нужно. А в прошлом подавал и получал порядка нескольких сотен евро.
Елена
О подаче декларации я знаю, конечно, но еще не подавала, собираюсь в ближайшее время это сделать. Это вообще для меня не очень актуально, я пенсионерка, получаю обычно максимум 15 евро возврата.
Екатерина
Знаю, надо бы проверить, что там написали. Собираюсь заняться этим в ближайшее время, сегодня (в день начала декларирования доходов - прим.ред.) пробовала зайти на сайт, но там все зависает. А сумма возврата налога у нас, пенсионеров, всегда нулевая. Но когда-то давно мне вернули около двухсот евро.
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Что нужно знать?
Декларацию о доходах подают физические лица-резиденты о доходах, полученных в предыдущем календарном году. Удобнее всего подать декларацию о доходах в среде электронных услуг e-MTA.
Жители Эстонии также должны декларировать доходы, полученные за пределами Эстонии: зарплату, дивиденды, продажу недвижимости, продажу криптоактивов.
Декларация о доходах по большей части предварительно заполнена на основании известных Налогово-таможенному департаменту данных, но ответственность за достоверность своих данных несет сам человек, а дополнительные доходы, заработанные, например, через различные платформы, каждый должен указать в декларации самостоятельно.
С подаваемой в этом году декларацией в последний раз можно получить дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка, вычесть из облагаемого налогом дохода проценты за жилищный кредит, а супругам можно перевести неиспользованные налоговые льготы на декларацию о доходах супруга.
Почему сайт тормозит?
Отвечает руководитель сферы услуг для физических лиц MTA Анника Оя: тот факт, что вход в среду самообслуживания MTA занимает несколько минут, не означает, что система не работает. Все системы имеют ограничения, регулирующие количество пользователей, с целью предотвращения хакерских атак, которые могут вывести систему из строя на неопределенное время.
Таким образом, цель регулирования количества клиентов (и необходимости ждать несколько минут, чтобы войти в систему) заключается в том, чтобы предоставить частным и бизнес-клиентам возможность завершить нужные действия в разумные сроки.