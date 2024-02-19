ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Жители Таллинна о подаче декларации о доходах: «Сегодня пробовала зайти на сайт, но он зависает»

Екатерина

Знаю, надо бы проверить, что там написали. Собираюсь заняться этим в ближайшее время, сегодня (в день начала декларирования доходов - прим.ред. ) пробовала зайти на сайт, но там все зависает. А сумма возврата налога у нас, пенсионеров, всегда нулевая. Но когда-то давно мне вернули около двухсот евро.

Что нужно знать?

Декларацию о доходах подают физические лица-резиденты о доходах, полученных в предыдущем календарном году. Удобнее всего подать декларацию о доходах в среде электронных услуг e-MTA.

Жители Эстонии также должны декларировать доходы, полученные за пределами Эстонии: зарплату, дивиденды, продажу недвижимости, продажу криптоактивов.

Декларация о доходах по большей части предварительно заполнена на основании известных Налогово-таможенному департаменту данных, но ответственность за достоверность своих данных несет сам человек, а дополнительные доходы, заработанные, например, через различные платформы, каждый должен указать в декларации самостоятельно.

С подаваемой в этом году декларацией в последний раз можно получить дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка, вычесть из облагаемого налогом дохода проценты за жилищный кредит, а супругам можно перевести неиспользованные налоговые льготы на декларацию о доходах супруга.

Почему сайт тормозит?

Отвечает руководитель сферы услуг для физических лиц MTA Анника Оя: тот факт, что вход в среду самообслуживания MTA занимает несколько минут, не означает, что система не работает. Все системы имеют ограничения, регулирующие количество пользователей, с целью предотвращения хакерских атак, которые могут вывести систему из строя на неопределенное время.

Таким образом, цель регулирования количества клиентов (и необходимости ждать несколько минут, чтобы войти в систему) заключается в том, чтобы предоставить частным и бизнес-клиентам возможность завершить нужные действия в разумные сроки.